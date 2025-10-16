Ovo nije Dino Dvornik: Napokon riješen misterij kultne fotografije Štulića u Splitu, znamo tko je dečko u pozadini

Već godinama fanovi Johnnyja Štulića na Facebooku lajkaju fotografiju nastupa Azre na splitskoj Pjaci jer se u pozadini, kako se vjerovalo otkako postoji Facebook, nalazi mladi Dino Dvornik koji fascinirano promatra Azru na svirci.

Slika se svako malo iznova pojavljivala na Facebooku, a fanovi Azre i obožavatelji Dina Dvornika uživali su u prizoru. No, ovih dana se razotrkilo da na slici ipak nije Dino Dvornik nego jedan drugi poznati Splićanin, Srđan Pleško.

Došli smo do autora slike: "Ne, to nije Dino Dvornik nego Srđan Pleško"

Slika je, kako nam je potvrdio fotograf Mario Javorčić, nastala 2. srpnja 1980. godine na splitskoj Pjaci. Te godine Azra je bila na početku svog uspješnog glazbenog puta i izdala je prvi album Azra. Štulić i njegov bend svirali su manje koncerte i skupljali bazu fanova koja se u idućem desetljeću pretvorila u armiju od stotina tisuća ljudi.

Kao što je vidljivo na fotografiji, Štulić je na Pjaci svirao "u po bijela dana".

"To je bila o promocija albuma Azre. Postavili su malu binu na Pjaci, ispred trgovine Jugotona. Bilo je to uoči Splitskog festivala, pa je cijeli grad već bio pun ljudi i glazbe", sjeća se Javorčić koji je Štulića i Pleška u pozadini fotografirao posljednjom snimkom u filmu svog fotoaparata.

Javorčić je tada imao 17. godina i bio je na početku svoje fotografske i umjetničke karijere. Potrošeni film ga nije uznemirio - Štulić je sutradan imao koncert u Mjesnoj zajednici Gripe i Javorčić je te večeri snimio mnoštvo sjajnih fotografija Štulića koje još nisu objavljene.

No, ona s Pjace doživjela je Facebook slavu i jedna je od najprepoznatljivijih slika Azre. Srđan Pleško, mladić s puloverom u pozadini, je pokojni stric mlade splitske pjevačice Antonije Dore Pleško. Umro je 2021. godine.

Antonia Dora Pleško: "Bio je baš cool lik i baš mi fali"

Antonia Dora Pleško potvrdila je za Dalmaciju Danas da je na fotografiji njezin pokojni stric Srđan Pleško. Istu fotografiju ima kod kuće, budući da je sa svojim strikom bila jako vezana.

"Moj stric bio je umjetnička duša i ljubitelj dobre glazbe. Živio je za to dvoje doslovno do posljednjeg dana. Nisam sigurna je li slušao Azru i je li znao za ovu zabludu na internetu. Radio je grafičke dizajne za ploče Dina Dvornika, s kojim je bio i prijatelj, Bajana te razne postere za koncerte i događaje", kaže Srđanova ponosna nećakinja Antonia Dora.

"Imao je umjetničko ime Bepo Zenit. Radio je i razne izložbe na kojima su bile izložene njegove slike i radovi. Naravno, bila sam na svakoj, jer iako sam bila jako mala, sve u vezi njega me zanimalo — jer je kao lik bio baš poseban. Ja sam imala svog tatu, ali meni je nekako više on bio tata. Preuzeo je ulogu svog brata: vodio me na razne aktivnosti, u školu, učio sa mnom, puštao mi dobru glazbu, učio me o istoj i uvijek bio tu za svaki moj problem. Njegov gubitak jako sam teško podnijela i nema dana da ne razmišljam o njemu. Baš je bio cool lik i baš fali."

Ubrzo nakon fotografije počela je slava Azre i Štulića koja traje i dan danas

Štulić je postao slavan upravo te 1980., kad je Azra objavila svoj prvi album “Azra”, s pjesmama poput Balkan, A šta da radim, Gracija i Vrijeme odluke. Taj album i sljedeći, Sunčana strana ulice (1981.), učvrstili su Štulića na poziciji glasa generacije – intelektualnog buntovnika koji je kroz poeziju i rock govorio o stvarnosti, ljubavi i politici.

U kratkom razdoblju od 1980. do 1984. Azra je izdala niz kultnih albuma i postala simbol urbanog rocka bivše Jugoslavije, dok je Štulić, svojim karizmatičnim i nepredvidivim ponašanjem, već tada prerastao u legendu s margine.

Oni koji su tog 2. srpnja 1980. godine bili na splitskoj Pjaci gledali su početak glazbene povijesti iako toga vjerojatno nisu bili svjesni.

I 45 godina kasnije, Štulić je nedodirljivi kralj rock poezije. Njegovi obožavatelji danas vjerojatno ne bi stali ni na Poljud, kamoli na malu Pjacu.