Ovo morate vidjeti prije nego natočite gorivo

Ovo su nove cijene goriva u Hrvatskoj prema podacima s portala Nafta.hr.

Od prestanka Vladine regulacije, naftne kompanije ažuriraju cijene jednom tjedno (utorkom), a ove cijene vrijede do 10.03.2026.

Eurosuper 95, najrašireniji benzin, trenutno se prodaje po cijeni od otprilike 1,42 € do 1,43 € po litri. Najniže cijene ovoga goriva mogu se pronaći kod Adria Oila, INA-e, Lukoila i Petrol-a.

Eurosuper 100, premium benzin, košta oko 1,84 € do 1,87 € po litri, a cijena varira ovisno o distributeru, primjerice Tifon, Coral i INA.

Eurodizel, dizelsko gorivo, trenutačno se prodaje po cijeni od otprilike 1,38 € do 1,43 € po litri, pri čemu najniže cijene nudi Coral Croatia, dok ostali distributeri imaju slične cijene.

Plavi dizel, namijenjen poljoprivredi i ribarstvu, košta približno 0,73 € do 0,77 € po litri. Najniže cijene nalaze se kod Adria Oila, dok je kod Tifona nešto skuplje.

Autoplin (LPG), plin za vozila, prodaje se po cijeni od oko 0,86 € do 0,89 € po litri, pri čemu su najniže cijene kod Lukoila i Tifona.

Sve navedene cijene su informativnog karaktera i mogu se neznatno razlikovati između različitih benzinskih postaja.