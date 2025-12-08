Ovo morate vidjeti: Na otvorenju terase kultnog splitskog restorana 17-godišnja Danijela Martinović, legende Hajduka...

Objava rijetke, gotovo četrdeset godina stare snimke iz ljeta 1988. ponovno je oživjela posebnu atmosferu Žrnovnice, mjesta koje je osamdesetih disalo drugačijim ritmom i njegovalo jedinstven duh mediteranskog života. U središtu tog šušura nalazio se restoran Mlin, jedan od najpopularnijih ugostiteljskih lokala u širem splitskom području, u kojem su se tada ispreplitale mladost, bezbrižnost, romantične ljetne večeri i spontana druženja. Snimka koju je zabilježio Marko Marin donosi živu sliku vremena u kojem je Mlin bio više od restorana – bio je mjesto susreta, glazbe, emocija i stvaranja generacijskih uspomena.

Prva privatna pizzerija u Dalmaciji postaje kultno okupljalište

Na početku osamdesetih upravo je u Mlinu otvorena jedna od prvih privatnih pizzerija u Dalmaciji, događaj koji je tada privukao veliku pozornost javnosti i medija. Svečano otvaranje nije moglo proći bez zvučnih imena, pa su vrpcu presjekle dvije ikone splitskog nogometa, Davor Grčić Gaga i Bernard “Bajdo” Vukas. Time je Mlin već u startu dobio status posebnog mjesta, a njegova popularnost rasla je iz godine u godinu, pretvarajući ga u nezaobilazno odredište Splićana, Žrnovčana i brojnih turista.

Godina koja je donijela prekretnicu: proširena terasa i novo poglavlje

Snimka iz 1988. svjedoči još jednom važnom trenutku u povijesti restorana. Te je godine otvorena novouređena, proširena ljetna terasa, osmišljena kao prostor za glazbene večeri, druženja i romantične ljetne trenutke koji su ubrzo postali sinonim za Mlin. Pravo ljeto, kako se tada govorilo, počinjalo je onog trenutka kada bi se s terase zaorili prvi taktovi vječnih mediteranskih melodija koje su se širile poput toplog povjetarca niz Žrnovnicu.

Mladi glas koji je najavio veliku karijeru

Posebnu vrijednost ovoj snimci daje podatak da je te večeri nastupila sedamnaestogodišnja Danijela Martinović, tada gotovo anonimna, ali već prepoznata po iznimnom glasu i scenskoj muzikalnosti. Njezin nastup u Mlinu bio je među prvim javnim pojavljivanjima, daleko prije nego što će postati jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske glazbene scene. Gledajući snimku danas, jasno je kako je već tada posjedovala karizmu koja će obilježiti njezinu karijeru.

Zvijezde Hajduka, lokalna zajednica i duh jednog vremena

Otvaranje terase 1988. godine nije bilo samo glazbeni događaj – bilo je to veliko društveno okupljanje. Na snimci se mogu prepoznati brojna imena iz svijeta sporta, posebice tadašnje zvijezde Hajduka, čiji je dolazak bio znak prestiža i potvrda statusa koji je Mlin uživao u javnosti. Uz njih su se okupili mještani Žrnovnice, posjetitelji iz Splita te mnogi koji su upravo u Mlinu pronalazili svoje ljetne rituale.