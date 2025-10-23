Ovo morate probati! Priča o jednoj teglici koja skriva više nego što mislite

Dragi svi,

Finilo je lito, jesen stiže, dunjo moja — mada to kod nas ne znači puno. Jeseni su kod nas mlada lita. Gledam moje Bačvice ima i dalje kupača — vječno bablje lito. Ali to je dobro. Sezona je bila duga i dobra, sad se polako okrećemo jesenskom rasporedu, makar je ona, kao što smo rekli, samo u kalendaru.

Ove godine su nas iznenadile pome. Rajčice, paradajz — rajsko voće. Omiljeno, mislim, svima. Kao što znate, pome su voće. O tome neću puno jer vjerujem da svi o tome već sve znate. Ali ove godine pome ne daju litu da ode. Sredina je listopada, a pazar pun poma — i to odličnih, vrhunskih poma. Pomu obično pamtimo po litu, plaži i pašteti, naravno. Ima nekih uparivanja hrane koja su neprikosnovena. Meni prvo na pamet padaju: bijela riba s gradela i blitva, srdela i maslinovo ulje, tuna i jagoda, i naravno — poma i pašteta.

Trinaesto prase voli čajnu paštetu i pomu, ali poštuje i one koji jedu jetrenu i kokošju. Ali za mene su čajna pašteta i poma — majka. Teški comfort food, kako se to danas moderno zove. Ovu odu o pomama završit ćemo s tim da su jako dobre za zdravlje. Zato pohitajte na pazar po zadnje ovogodišnje pome. Naravno, nećemo vam donijeti recept za šalšu jer znamo da to svi doma lijepo radite. Trinaesto prase vam donosi jednu kombinaciju u kojoj možete uživati i tijekom cijele zime.

Radi se o džemu od poma. Napravljen džem može dugo trajati, a odličan je prilog uz steakove i plavu ribu. Džemom od poma možete oduševiti i iznenadne goste — namazati ga na tostirani kruh uz dodatak slanog inćuna ili malo tvrdog sira. Uz čašu dobrog vina ti će vam se gosti rado vraćati.

Uz džem od poma, bilo da se radi o bruschetti ili o dodatku uz steak, poslužite čašu crvenog vina — naravno onog dobrog, jer život je prekratak da bismo pili loša vina. Napravite sve suprotno ako ne želite te goste opet u posjeti.

Prije samog recepta, u novoj sezoni naše kolumne ugostit ćemo neke poznate chefove koji će s vama podijeliti svoje omiljene recepte. Bit ćemo aktualni kao i do sada, a vi nas slobodno pitajte i pišite nam na info@zorabila.com.

Džem od poma

Namirnice:

1400 g rajčice

200 g ljubičastog luka

200 g smeđeg šećera

100 ml vinskog octa

200 ml povrtnog temeljca

1 čajna žličica mljevenog kima

¼ čajne žličice cimeta

1 ljuta paprika

100 g đumbira

Na malo maslinovog ulja propirjajte ljubičasti luk, dodajte smeđi šećer te karamelizirajte. Zatim dodajte rajčicu (očišćenu od kože), đumbir, ljutu papričicu, kim, sol, papar i ocat. Kuhajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Na kraju džem dovršite s čajnom žličicom cimeta.

Džem pakirajte u sterilizirane staklenke — i nema zime! Na samom kraju srdačno vas pozdravlja

Vaše Trinaesto prase.