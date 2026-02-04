Ovo je video koji dokazuje da Dalmatinci imaju najbolji smisao za humor

U novom videu objavljenom na stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, netko je zapalio društvene mreže kada je četiri pršuta bacio u more. Jer - južina!
Jedni se šale da to nisu 'jarboli brodice', već 'nožice Marice', drugi da pršut završava u kanalizaciji, dok treći komentira da 'crvi već ulaze' ako soljenje nije odradilo svoj posao.
Netko je čak dodao da dehidracija možda nije bila dovoljna i da more neće ništa poboljšati.
- Ovako triba i janje prije ražnja - piše jedan korisnik Facebooka.
Što reći, Dalmatinci uvijek znaju kako spojiti humor i tradiciju!
