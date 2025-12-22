Ovo je uvjerljivo najpopularniji dar za Božić

Ništa bolje ne govori o nemaštovitosti darovatelja od poklon-kartice, ali hej, svakome od nas povremeno se dogodi da nemamo ideju ili vremena te da se, umjesto višednevnog biranja darova, odlučimo za poklon-karticu i tako elegantno riješimo problem.

Ni ta odluka, međutim, ne bi trebala biti donesena stihijski jer trgovine imaju različite uvjete korištenja kartica odnosno vaučera, a neke od njih toliko su iritantne da mi se nekoliko puta takav dar obio o glavu, piše Jutarnji list.

Pritom prvenstveno mislim na prakse pojedinih trgovina da vrlo strogo ograniče vrijeme u kojem je karticu moguće iskoristiti, recimo na samo nekoliko mjeseci. To obično znači da postoji velika šansa da osoba kojoj ste darovali karticu spremi je u ladicu i zaboravi na nju, a vi ste zapravo darovali trgovini, što mi je osobno nepodnošljivo.

Prije odabira poklon-bona stoga bi bilo idealno ipak malo provjeriti kakvi su uvjeti te odabrati one koji, po vama, daju najviše, a kad je u pitanju rok trajanja takvih kartica, dobro je znati da na tržištu postoji dosta trgovaca koji im ne ograničavaju rok, što znači da možete biti mirni da će vaš novac biti korisno utrošen.

Prevare dosežu milijarde dolara

Amerikanci upozoravaju i na sljedeće: poklon-kartice postale su česta meta prevaranata, a ta je industrija prevare dosegla vrijednosti koje se mjere u milijardama.

Prevaranti uspješno pronalaze način kako da s tih kartica "skinu" novac i prije nego što ste ih kupili.

Najčešće s izloženih, neaktiviranih kartica ukradu PIN-ove koje potom potrošač kupi, a kad na njih uplati novac, oni ga uspješno skinu i isprazne karticu.

Prema podacima Savezne trgovačke komisije, prevara putem poklon-kartica sada čini 25 posto prijava svih tipova prevare, što je impozantan broj.

Velika škrtica provjerila je malo kakvo je stanje s ponudom poklon-kartica te u nastavku donosimo nekoliko primjera.

Primjeri poklon-kartica:

CITY CENTER - nemaju klasične kartice koje se nadopunjuju, nego poklon-bonove unaprijed određenih apoena. Bonovi vrijede samo šest mjeseci od aktivacije, odnosno dana kupnje, a pojedinačni bon mora se utrošiti u cijelosti. Bonovi vrijede u svim poslovnicama City Centera u Zagrebu i Splitu.

NOTINO - imaju elektronički poklon-bon u iznosu od 25, 50, 75 ili 100 eura, a vrijedi maksimalno godinu dana od kupnje. Bon se ne može koristiti višekratno, već ga je potrebno utrošiti u jednoj kupnji.

ZALANDO - karticu je moguće koristiti višekratno, a vrijedi pet godina od datuma kupnje. Moguće je osobi darovati iznose od 20, 50, 75 ili 100 eura, ali je moguće i prilagoditi iznos novca.

MÜLLER - darovna kartica puni se jednokratno iznosom od pet do 250 eura, a može se koristiti višekratno, sve dok se sredstva ne potroše. Vrijedi pet godina od datuma kupnje.

DM - može se trošiti isključivo u trgovinama u Hrvatskoj, a iznos na njoj vrijedi godinu dana od uplate, nakon čega se briše. Karticu je moguće višekratno koristiti, kao i nadopunjavati novcem.

ZARA - riječ je o poklon-kartici koja nema rok trajanja i može se trošiti višekratno, kao i nadopunjavati. Karticom je moguće plaćati u svim Zarinim trgovinama u Hrvatskoj i u inozemstvu, a osim fizičke kartice postoji i elektronička verzija.

H&M - kartica ima vremensko ograničenje korištenja pet godina od kupnje, a može se koristiti u Hrvatskoj i izvan nje. Moguće ju je trošiti višekratno te se može nadopunjavati novcem.

IKEA - imaju i fizičke i digitalne kartice te nemaju nikakvo vremensko ograničenje za potrošnju. Kartica se može koristiti višekratno dok se ne potroši sav novac, a moguće ju je i nadopunjavati, piše Jutarnji list.