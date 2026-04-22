Miro Bulj upriličio prijem za Ameli Dinarinu Šimić nakon uspjeha na Sanremu Junior

U uredu gradonačelnika u Sinju danas je upriličen svečani prijem za mladu pjevačicu Ameli Dinarina Šimić, koja je ostvarila zapažen međunarodni uspjeh osvojivši treće mjesto na natjecanju Sanremo Junior.
Ameli su u gradskoj upravi ugostili gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, koji su mladoj umjetnici uputili čestitke na uspjehu i predstavljanju grada i države na međunarodnoj pozornici.
Treće mjesto među 24 natjecatelja iz cijelog svijeta značajan je rezultat za mladu Sinjanku, koja se na pozornici kazališta Ariston predstavila izvedbom pjesme „Hymne à l’amour“, izvorno pjesme Édith Piaf, a danas široko poznate i u interpretaciji Céline Dion. Njezin nastup bio je dodatno obogaćen vizualima koji su prikazivali Sinj i Dalmaciju, čime je, uz glazbeni, poslala i promotivnu poruku o našem zavičaju.
Gradonačelnik Bulj istaknuo je kako je riječ o uspjehu koji nadilazi osobni rezultat, ali i najavio konkretnu podršku za daljnji razvoj njezine karijere:
„Naš sinjski slavuj Ameli predstavljala je Hrvatsku na velikoj svjetskoj sceni, i to na način na koji možemo biti ponosni. Ovo je uspjeh za njezinu obitelj, ali i za cijeli Sinj. Njezin rad i trud već sada daju rezultate, a vjerujem da je ovo tek početak njezina puta.“
Kao znak priznanja za ostvareni rezultat, gradonačelnik joj je uručio zahvalnicu Grada Sinja, mikrofon s posvetom te prekrasni buket cvijeća.
Na prijem je stigla u pratnji djeda Pjerinka Dinarine, koji joj je važna podrška u glazbenom i osobnom razvoju. Govoreći o svom iskustvu u Italiji, Ameli nije skrivala zadovoljstvo, ali ni iznenađenje razvojem događaja:
„Mama me prijavila više iz šale, nismo očekivale da ću proći. Kad sam vidjela da jesam, stvarno sam bila iznenađena. U jednom trenutku nismo bili sigurni hoćemo li ići zbog troškova, ali uspjeli smo. Drago mi je što jesmo, jer je to bilo veliko iskustvo i puno sam naučila.“
Dodala je i kako su se već otvorile nove prilike:
„Dobili smo poziv za Los Angeles, za jedno novo natjecanje. Još ništa nije sigurno, ali vidjet ćemo hoćemo li uspjeti organizirati odlazak.“
A ovakve prilike sudeći po riječima gradonačelnika Bulja neće se propustiti:
„Grad Sinj će joj, u skladu s mogućnostima, pomoći i oko eventualnog odlaska u Los Angeles jer smatram da se ovakav talent mora nadograđivati, a ne sputavati“, rekao je gradonačelnik.
Uspjeh mlade pjevačice još je jedna potvrda da je Sinj „rasadnik“ glazbenih talenata koji mogu konkurirati na međunarodnoj razini.