Ovo je točna doza vitamina D koju treba uzimati: 'Previše može uzrokovati probleme'

Izdano je upozorenje o predoziranju vitaminom D, a liječnik poziva građane da se strogo pridržavaju preporučene doze. Dr. Oscar Duke gostovao je u emisiji BBC Morning Live kako bi objasnio zdravstvene rizike povezane s prekomjernim unosom ovog važnog nutrijenta.

Vitamin D pomaže u regulaciji kalcija i fosfata u tijelu, koji su neophodni za zdrave kosti, zube i mišiće, navodi britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS). Ta zdravstvena organizacija također ističe da vitamin D igra ključnu ulogu u podršci imunološkom sustavu.

Nije iznenađujuće da mnogi ljudi ne dobivaju dovoljno vitamina D prirodnim putem zbog ograničenog izlaganja sunčevoj svjetlosti. Zbog toga se preporučuje uzimanje dodataka prehrani kako bi se nadoknadio taj nedostatak.

Zašto je važno uzimati vitamin D tijekom zime?

"Tijekom jesenskih i zimskih mjeseci iznimno je važno nadopunjavati vitamin D jer ga u Ujedinjenom Kraljevstvu ne dobivamo dovoljno od sunčeve svjetlosti", objasnio je dr. Oscar. Međutim, kako prenosi Mirror, uzimanje prevelike količine može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Nastavio je pojašnjavajući preporuke: "Preporuka NHS-a i vlade je da uzimamo 400 međunarodnih jedinica (IU) vitamina D dnevno tijekom jesenskih i zimskih mjeseci." Odraslima i djeci starijoj od jedne godine savjetuje se uzimanje dnevnog dodatka od deset mikrograma, što je ekvivalentno 400 IU, u razdoblju od listopada do početka ožujka, piše Net.hr.

Lako dolazi do predoziranja

Prekoračenje preporučene doze relativno je jednostavno, jer dodaci prehrani koji se mogu kupiti bez recepta često sadrže od 800 do 1000 IU. Dr. Oscar upozorio je: "Ako unosite više od 4000 IU, tada ste u potencijalnom riziku od predoziranja vitaminom D."

NHS upozorava da uzimanje previše vitamina D tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati nakupljanje kalcija u tijelu, stanje poznato kao hiperkalcijemija. "Ako se u tijelu nakupi previše kalcija, to može utjecati na srce", rekao je dr. Duke. "Možete dobiti kalcijeve kamence u bubrezima, a može izazvati i ozbiljne želučane tegobe."

Iako se toksičnost smatra rijetkom, Agencija za standarde hrane navodi da je 4000 IU (100 mikrograma) dnevno sigurna gornja granica za odrasle.

Dr. Oscar Duke podsjetio je da je pridržavanje preporučene doze ključno za sigurno iskorištavanje dobrobiti vitamina D. Prekoračenje sigurne granice može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Uvijek provjerite deklaracije na dodacima prehrani i posavjetujte se s liječnikom ako niste sigurni u vezi s unosom.