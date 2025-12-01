Ovo je novi predsjednik Mladeži HDZ-a

Tin Jurak novi je predsjednik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice.

Izabran je na unutarstranačkim izborima održanim u nedjelju, 30. studenog 2025. godine.

Izbori su održani po načelu „jedan član — jedan glas“ na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, a glasovalo je ukupno 7.897 članica i članova Mladeži HDZ-a.

Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.

- Ovim putem zahvaljujemo svim članicama i članovima koji su izašli na izbore i podržali novo vodstvo Mladeži. Zahvaljujemo i Maksimilijan Šimrak te cijelom bivšem vodstvu na trudu i radu koji su uložili u jačanje Mladeži, kao i na pomoći cijeloj stranci, posebno u superizbornoj godini.

Vjerujemo da će Jurak, koji je proteklih sedam godina obnašao dužnost predsjednika Mladeži HDZ-a Varaždinske županije, nastaviti zajedničku obvezu predlaganja konkretnih mjera i programa za mlade u te biti snažan glas svoje generacije na političkoj sceni. Kao najjača politička Mladež u Hrvatskoj, nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner Vlada Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrej Plenković i aktivno sudjelovati u provedbi politika koje donose stvarne prilike mladima - objavljeno je na Facebooku Mladeži HDZ-a.