Ovo je nova Miss Hrvatske

U srijedu navečer u Zagrebu je odabrana nova Miss Hrvatske. Ove godine titulu je odnijela Ema Helena Vičar.

Pobjednica će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss svijeta, najstarijem i najutjecajnijem natjecanju ljepote na globalnoj razini. Lentu joj je predala prošla Miss Hrvatske, Tomislava Dukić.

Ema Helena Vičar Miss je Zagrebačke županije. Ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.