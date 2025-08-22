Ovo je najveći transfer u povijesti ženskog nogometa

Orlando Pride je Lizbeth Ovalle učinio najskupljom igračicom u povijesti ženskog nogometa dovevši meksičku krilnu igračicu iz Tigresa UANL za 1,5 milijuna dolara (1,1 milijun funti), piše BBC.

Transfer je oborio rekord koji je Arsenal postavio prošli mjesec kada su branitelji Lige prvaka doveli kanadsku napadačicu Oliviju Smith iz Liverpoola za milijun funti.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ovalle, 25, potpisala je dvogodišnji ugovor s prvacima NWSL-a s obostranom opcijom produženja ugovora za još jednu godinu.

"Dolazim s jasnim ciljem osvajanja naslova i ostavljanja traga u klubu", rekla je Ovalle. "Spremna sam dati sve od sebe i pomoći Prideu da nastavi biti vodeća momčad."

Vlasnik i predsjednik Pridea Mark Wilf rekao je da je Ovalle "svjetski talent i dokazana pobjednica, a njezin dolazak u Orlando označava još jedan korak na našem putu pozicioniranja Pridea među elitnim klubovima u globalnom ženskom nogometu".

Ovalle je započela karijeru u Tigresu 2017. godine i pomogla im je osvojiti šest naslova prvaka.

Meksički klub ostavlja kao najbolja strjelkinja svih vremena sa 136 golova i 103 asistencije u 294 nastupa tijekom osmogodišnjeg boravka.

Ovalle je također osvojila 81 reprezentativni nastup za Meksiko, postigavši ​​20 golova, te je bila uvrštena u najbolju momčad turnira na Concacaf W Gold Cupu 2024. održanom u Sjedinjenim Državama.