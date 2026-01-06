Ovo je najtraženiji recept na svijetu u 2025. godini. I vama treba

Ovo je najpretraživaniji recept na svijetu u 2025. godini, a za njegovu pripremu potrebno je tek nekoliko sastojaka. Prema Googleovu izvješću Year in Search, koje svake godine donosi pregled globalnih trendova pretraživanja, upravo je „hot honey“ zauzeo prvo mjesto na listi najtraženijih recepata.

Riječ je o jednostavnom, ali iznimno popularnom dodatku jelima koji posljednjih godina osvaja kuhinje diljem svijeta. „Hot honey“, odnosno ljuti med, koristi se kao glazura ili začin, a dodaje se na pizzu, u sendviče, jela iz woka ili kao završni dodir mesnim i povrtnim jelima. Njegova popularnost leži u savršenom balansu slatkog i ljutog okusa koji obogaćuje gotovo svako jelo.

U osnovi, radi se o zagrijanom medu aromatiziranom čilijem – mogu se koristiti čili pahuljice, svježi čili ili čili u prahu – a često se dodaje i malo octa ili češnjaka. Ljutina se razvija postupno, dok slatkoća meda ublažava intenzitet, stvarajući ugodnu i zaokruženu aromu.

Za pripremu „hot honeyja“ potrebni su med, čili pahuljice, jabučni ili vinski ocat, a po želji i češnjak te dimljena paprika. Med se zagrijava na laganoj vatri, pazeći da ne zakipi, zatim se dodaje čili i ostali začini te se sve lagano kuha nekoliko minuta. Nakon skidanja s vatre umiješa se ocat, a smjesa se ostavi da odstoji prije nego što se procijedi i spremi u staklenku. Tako pripremljen ljuti med može se čuvati i do tri mjeseca na sobnoj temperaturi.