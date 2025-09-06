Ovo je najprodavaniji automobil u Europi

Istovremeno, azijski brendovi nastavljaju stabilno jačati, a kineski Geely bilježi povijesni ulazak u top 10 najprodavanijih proizvođača.

Najnoviji podaci o prodaji automobila u Europi u prvoj polovini 2025. godine pokazuju kako Volkswagen Group uvjerljivo drži vodeću poziciju na tržištu. Njemački div prodao je čak 1,8 milijuna vozila čime je ostvario značajnu prednost ispred konkurencije, piše HRT.

Na drugom mjestu nalazi se grupacija Stellantis s 1,04 milijuna prodanih automobila, dok je treće mjesto zauzeo Renault sa 704 tisuće vozila.

Među pet najjačih brendova u Europi smjestili su se i Hyundai-Kia s 541 tisućom vozila te BMW s 485 tisuća prodanih automobila. Poredak nastavljaju Toyota s 479 tisuća, Mercedes s 355 tisuća, Ford s 257 tisuća, Geely s 202 tisuće i Nissan sa 166 tisuća vozila.

Dugogodišnja reputacija brenda

Ovi rezultati potvrđuju dugogodišnji trend dominacije Volkswagena na europskom tržištu dok azijski proizvođači i dalje bilježe stabilan rast. Sve je jače prisustvo i kineske grupacije Geely koja se probila u top 10 najprodavanijih.

Prema stručnjacima,široka ponuda modela, snažna elektrifikacijska strategija i dugogodišnja reputacija brenda ključni su razlozi Volkswagenove prednosti.

No, konkurencija ne spava jer Stellantis i Renault nastavljaju ulagati u električna vozila i digitalne tehnologije, a Hyundai-Kia i Toyota jačaju svoje pozicije inovativnim modelima i povoljnom cijenom.