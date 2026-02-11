Ovo je kći svećenika osuđena na 15 godina zatvora: Špijunirala za Rusiju

Devetnaestogodišnja Hristina Garkavenko, kći svećenika iz Pokrovska na istoku Ukrajine, osuđena je na 15 godina zatvora zbog veleizdaje nakon što je špijunirala za rusku Federalnu sigurnosnu službu (FSB), piše CNN.

U srpnju 2024. došla je u očevu crkvu, postavila mobitel u prozor i usmjerila ga prema cesti kojom su se kretale ukrajinske trupe, prenoseći snimke izravno ruskoj obavještajnoj službi. Tijekom godine dopisivala se s agentom FSB-a i slala mu informacije o lokacijama ukrajinske vojske i opreme u strateški važnom Pokrovsku, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pristala pomoći jer je željela razgovarati s tom osobom?

U rijetkom telefonskom intervjuu iz zatvora rekla je da je pristala pomoći jer je željela razgovarati s tom osobom, a tužitelji tvrde da je odnos bio više od prijateljskog. Iako je bila plaćena, kaže da novac nije bio glavni motiv.

Prema Službi sigurnosti Ukrajine (SBU), od početka ruske invazije u veljači 2022. pokrenuto je više od 3800 istraga za veleizdaju, a više od 1200 ljudi već je osuđeno, najčešće na 12 do 13 godina zatvora, dok su neki dobili i doživotne kazne.

Rusija često vrbuje ljude nudeći im "lak novac"

Tužitelji navode da je najčešći oblik izdaje prosljeđivanje informacija ruskoj obavještajnoj službi. SBU upozorava da Rusija često vrbuje ljude preko Telegrama nudeći “lak novac”, a zatim postupno dodjeljuje sve ozbiljnije zadatke, uz ucjene ako netko pokuša odustati.

Garkavenko je priznala krivnju i izrazila kajanje te želi biti razmijenjena i otići u Rusiju, gdje ima rodbinu. Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da ruske službe svoje agente tretiraju kao “potrošnu robu”. „Svjesno sam odabrala pomoći Rusiji i sada žalim. Povrijedila sam svoje voljene i uništila vlastiti život“, rekla je.

CNN navodi i slučaj Irine Landuge, osuđene na doživotni zatvor jer je sinu u ruskoj vojsci slala koordinate ukrajinskih položaja, nakon čega su uslijedila granatiranja i pogibije.