Ovo je jedino privatno rodilište u Hrvatskoj koje biraju žene iz Dalmacije. Posjetili smo ga i istražili što ga čini jedinstvenim: "Kroz 18 godina uspjeli smo razviti povjerenje…"

Mnoge žene danas, kada razmišljaju o trudnoći i porodu, ne traže samo medicinsku skrb, nego i osjećaj sigurnosti, mira i povjerenja, odnosno nekoga tko će ih pratiti kroz cijeli taj put i biti dostupan u svakom trenutku. Upravo iz takve potrebe razvila se priča o Specijalnoj bolnici Podobnik iz Zagreba, u sklopu koje djeluje prvo i jedino privatno rodilište u Hrvatskoj. Bolnicu je osnovao prof. dr. sc. Mario Podobnik i supruga prof. dr. sc. Slava Podobnik Šarkanji, a godinama je bila u obiteljskom vlasništvu, što je snažno oblikovalo njezin pristup i naglasak na individualnoj brizi za svaku pacijenticu.

Kao jedina privatna bolnica za ginekologiju i porodništvo u Hrvatskoj, razvijena je s jasnom idejom pružanja cjelovite, sigurne i personalizirane skrbi ženama u jednom od najvažnijih razdoblja života. Na temelju iskustava brojnih roditelja, posebno rodilja, Podobnik je prepoznat kao mjesto gdje se trudnoća i porod ne promatraju samo kroz medicinski aspekt, nego kao cjelokupno iskustvo, od prvog pregleda do trenutka dolaska djeteta na svijet.

Kako bismo iz prve ruke saznali kako je sve počelo, što je obilježilo razvoj bolnice i kako se pristup mijenjao kroz godine, razgovarali smo s ravnateljem Slavenom Janečićem i dr. Petrom Podobnik.

Kako je nastala ideja o jedinoj privatnoj bolnici za porod u Hrvatskoj?

Na pitanje kako je došlo do ideje za osnivanje bolnice, naši sugovornicu kazuju da se razvijala postupno, kroz dugogodišnje iskustvo u javnom zdravstvenom sustavu i želju da se ženama ponudi drugačiji model skrbi.

- Ideja za Podobnik razvila se iz dugogodišnjeg rada i predanosti obitelji Podobnik u javnom sustavu i želje da se ženama u Hrvatskoj ponudi viša razina zdravstvene usluge – ne samo medicinski, nego i organizacijski i emocionalno. Otvaranjem bolnice 2008. cilj je bio objediniti dijagnostiku, praćenje trudnoće i porod na jednom mjestu, uz individualizirani pristup i kvalitetne uvjete boravka - objašnjavaju iz Specijalne bolnice Podobnik.

Kada danas pogledate početke i današnje stanje, što se najviše promijenilo?

- Od početka do sada fokus bio na medicinskoj sigurnosti, vrhunskoj medicinskoj usluzi i posvećenosti budućim majkama. Sve to je i dalje fokus, ali nas je danas samo više.

Najveći izazov u razvoju privatne bolnice za ginekologiju i porodništvo u Hrvatskoj, prema riječima sugovornika, bio je izgraditi povjerenje u koncept privatnog rodilišta, koji je u to vrijeme bio novost na domaćem tržištu. Otkrivaju nam da je veliki organizacijski izazov predstavljao je osigurati 24-satnu dostupnost kompletnog medicinskog tima te održavanje visokih standarda skrbi koji se očekuju u području porodništva.

Povjerenje iza brojki: Više od 50.000 pacijentica i tisuće poroda

Danas iza bolnice stoji više od 50.000 pacijentica i tisuće poroda.

- Brojke su to koje prije svega govore o povjerenju. One potvrđuju da žene prepoznaju vrijednost individualnog pristupa i kontinuirane skrbi: od prvog pregleda do poroda i nakon njega - kazuju nam.

Zanimalo nas je i koja je, prema njihovom iskustvu, ključna razlika između Specijalne bolnice Podobnik i javnog zdravstvenog sustava, ali i drugih privatnih ustanova koje nude slične usluge u području ginekologije i porodništva?

- Mi smo sebi postavili visoke standarde u svakom segmentu poslovanja, viziju da brinemo o ženskom zdravlju, a posebno u najsretnijem trenutku – rođenju djeteta. Slušamo što nam govore pacijentice i to nam je najbolja povratna informacija iz kojih crpimo ideje za unapređenja - odgovaraju.

Na pitanje o važnosti 'ljudskog momenta 'istaknuto je kako on ima posebno mjesto u svakodnevnom radu, jer medicina bez odnosa, razgovora i razumijevanja ne može biti potpuna. Iz Specijalne bolnice Podobnik naglašavaju da su osjećaj sigurnosti, topline i povjerenja često jednako važni kao i sama medicinska stručnost, osobito u osjetljivim trenucima trudnoće i poroda.

Govoreći o tome biraju li žene bolnicu jednako zbog pristupa kao i zbog stručnosti, pojašnjeno nam je kako je vrhunska stručnost temelj bez kojeg nema kvalitetne skrbi, dok je pristup ono što pacijentice najčešće pamte i što im daje dodatni osjećaj mira i sigurnosti tijekom cijelog iskustva.

Poseban dio razgovora odnosi se na pacijentice koje u Zagreb dolaze iz drugih dijelova Hrvatske, a među njima se posebno ističu žene iz Dalmacije. U bolnici pojašnjavaju kako točan udio varira iz godine u godinu, no u prosjeku oko 15 posto svih rodilja dolazi upravo iz tog područja.

Upitali smo ih i zašto žene putuju zbog zdravstvene usluge?

- Zbog povjerenja, preporuka i želje za većom razinom sigurnosti i personalizirane skrbi – posebno u osjetljivom razdoblju trudnoće i poroda - odgovaraju.

Pacijentice iz Splita i šire Dalmacije, kako nam kazuju iz Specijalne bolnice Podobnik, najčešće spominju upravo ono što im najviše znači: osjećaj da nisu same, individualan pristup, kontinuiranu brigu istog tima i mirnu, toplu atmosferu koja ih podsjeća na dom, iako su daleko od njega.

Ipak, takav izbor nosi i određenu organizacijsku zahtjevnost.

- Svakako je izazovno i zahtijeva više pripreme vezano uz logistiku. Pomažemo kroz planiranje posjeta (redovne kontrole), ali i mogućnost da se rodi u Specijalnoj bolnici Podobnik iako se trudnoća vodi u drugom mjestu. Ako se trudnoća ne vodi u Specijalnoj bolnici Podobnik, bitno je da se obavi pregled oko 35. tjedna trudnoće i na tom terminu se uz pregled razgovara o opcijama za porod - što očekivati, kako se pripremiti, kako bi se sam termin poroda dočekao spremniji - pričaju nam.

U razgovoru o trudnoći i odnosu prema zdravlju istaknuto je kako se žene najčešće javljaju s nizom pitanja i dilema koje ih prirodno prate kroz cijeli taj period. Najčešće se odnose na sigurnost trudnoće, način poroda, bol i oporavak, ali i na izbor između različitih medicinskih opcija. Naglašeno je da pitanja nikada ne nedostaje te da liječnici tijekom pregleda nastoje posvetiti dovoljno vremena svakoj pacijentici, uz dodatnu dostupnost informacija putem web stranica, telefonskih poziva i otvorenih vrata, koja organiziraju svaki mjesec i gdje budući roditelji kroz razgovor s njihovim medicinskim osobljem mogu dobiti odgovore.

Kada je riječ o promjeni odnosa prema zdravlju, istaknuto je kako su žene danas informiranije nego ranije, aktivnije sudjeluju u donošenju odluka i sve više traže individualizirani pristup. Spremnije su posvetiti više vremena pripremi za porod, dok je uloga zdravstvenog tima da ih kroz cijeli proces prati, informira i pruži sigurnost.

Posebno se naglašava i koncept cjelovitog pristupa pacijentici.

- To znači objediniti dijagnostiku, liječenje i podršku u jednom sustavu, uz uvažavanje medicinskih i emocionalnih potreba pacijentice. Mogućnost obavljanja svih dijagnostičkih pretraga, pregleda i operacijskih zahvata.

U praksi to znači mogućnost da se sve pretrage, pregledi i zahvati obavljaju na jednom mjestu, uključujući i praćenje cijele trudnoće te sam porod, uz potpunu posvećenost tima kroz cijeli put pacijentice.

Na pitanje kada je najvažnije imati sve usluge objedinjene na jednom mjestu, iz bolnice ističu kako je sama ideja upravo u tome da se pacijentici omogući kontinuitet i jednostavnost, bez fragmentiranog pristupa.

Najčešće zablude o privatnoj skrbi?

- Da je riječ samo o 'komforu', a ne i o medicinskoj kvaliteti – iako je upravo kombinacija vrhunske stručnosti i uvjeta ono što čini razliku.

Na kraju, kao ono što pacijentice najčešće pamte nakon poroda, ističe se osjećaj sigurnosti, odnos osoblja i način na koji su bile tretirane često i snažnije od samog medicinskog aspekta.

Nakon iskustva, iz bolnice ističu kako najčešće dobivaju izraze zahvalnosti za podršku, dostupnost i osjećaj da pacijentice nisu bile 'jedna od mnogih', već da im je pristup bio individualan i posvećen.

Na pitanje postoji li rečenica koja im se posebno urezala, navode kako se često ponavlja misao: 'Osjećala sam se sigurno i zbrinuto u svakom trenutku.'

Što ženama znači više – medicina ili sigurnost?

- To dvoje je neodvojivo, ali subjektivni doživljaj sigurnosti često je ono što definira cijelo iskustvo.

U dijelu koji se odnosi na budućnost, iz bolnice poručuju kako daljnji razvoj vide u smjeru širenja usluga i dodatnog jačanja individualiziranog pristupa pacijenticama. Poseban naglasak stavlja se na kontinuiranu edukaciju medicinskog osoblja te uvođenje novih tehnologija i suvremenih medicinskih uređaja. Također izražavaju želju za većom prisutnošću ginekoloških ambulanti i izvan Zagreba, kako bi usluge bile dostupnije ženama u drugim gradovima.

Postoje li planovi širenja?

- Za sada samo kroz ambulante.

Za kraj, na pitanje zašto žene biraju Podobnik, odgovor se sažima u jednostavnoj poruci: zato što dobivaju spoj vrhunske medicine i osobnog pristupa, uz osjećaj sigurnosti u jednom od najvažnijih trenutaka života.

