Ovo je fotografija koja najavljuje mogući seks-skandal s političarima? Pojavila se misteriozna stranica: "Uskoro"

Nekoliko mjeseci uoči izbora u Mađarskoj čini se da će političku scenu u toj zemlji pogoditi veliki seks-skandal. Prema riječima najveće opozicijske stranke, iza svega stoje Viktor Orban i njegova stranka Tisza.

Orbanov najveći politički protivnik i favorit na ovogodišnjim izborima je Peter Magyar, a sada se pojavila misteriozna internetska stranica s imenom potpredsjednika njegove stranke, Marka Radnaija. Na njoj se nalazi samo fotografija sobe s krevetom uz natpis "Uskoro".

Radi se o fotografiji izrezanoj iz snimke sigurnosne kamere, na kojoj je namješten krevet, a domenu na kojoj je objavljena registrirala je nepoznata osoba. Domena je kupljena prije više od godinu dana.

Potpredsjednik oporbene stranke Mark Radnai za portal 444 govorio je o misterioznoj internetskoj stranici i rekao da, iako se u posljednje vrijeme puno selio, soba na slici ne prikazuje jedan od njegovih stanova. Također je spomenuo da je posljednjih mjeseci čuo da ga žele ocrniti nekom vrstom homoseksualne veze te da su ga ucjenjivali, ali da njegova veza nije od interesa za javnost, prenosi Dnevnik.hr.

O svemu se na svom Facebooku oglasio i Peter Magyar.

"Sumnjam da planiraju objaviti snimku, snimljenu ili eventualno falsificiranu, s tadašnjom djevojkom, što pokazuje da sam intiman s tadašnjom djevojkom. Što žele postići ovime, osim skretanja pažnje s tvornice smrti u Gödu i uloge koju igra Orbánova vlada, ne znam. Da, 45-godišnji sam muškarac, nekada sam imao seksualni život. S odraslom partnericom", napisao je Magyar i dodao kako ima troje male djece, ali da suparnicima očito nije važno kako će to utjecati na njih.

Magyar sumnja da će snimka biti objavljena u srijedu.

Jedna od internetskih stranica, povezana s Fideszom, izvještava da će snimka koja će uskoro biti objavljena pokazati Radnaija i Magyara kako imaju intimni susret, odnosno orgije.