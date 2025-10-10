Close Menu

Ovo je dobitnica Nobelove nagrade za mir

Već dva desetljeća ona je jedno od najprepoznatljivijih lica venezuelske opozicije

María Corina Machado, vodeća figura venezuelske oporbe, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor nagradu je dodijelio „za neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele i za borbu za pravedan i miran prijelaz iz diktature u demokraciju“.

Machado je oporbena političarka i ekonomistica, osnivačica liberalnog pokreta Vente Venezuela i dugogodišnja kritičarka režima Nicolása Madura. Već dva desetljeća ona je jedno od najprepoznatljivijih lica venezuelske opozicije i simbol zahtjeva za političkim promjenama u zemlji pogođenoj korupcijom, hiperinflacijom i političkim progonom.

Put u politiku i progon

Machado je početkom 2000-ih osnovala i organizaciju Súmate, koja se zalagala za poštene izbore i veću transparentnost — aktivnost zbog koje je često bila na udaru vlasti. U siječnju 2024. Vrhovni sud, pod kontrolom režima, diskvalificirao ju je iz političkog života na 15 godina, čime joj je onemogućeno kandidiranje na predsjedničkim izborima. Unatoč tome, nastavila je javne nastupe i okupljanja pristaša; u siječnju 2025. nakratko je bila privedena nakon govora u Caracasu, od čega su neki medijski izvori izvijestili kao o uhićenju.

Ustrajnost i međunarodna potpora

Machado je tijekom godina stekla i međunarodno priznanje: okarakterizirana je kao ključna figura venezuelske demokratske opozicije i dobitnica je nekoliko priznanja koja potvrđuju njezin angažman za ljudska prava i slobodu govora. Nobelova nagrada dodatno potvrđuje pozornost međunarodne zajednice prema zahtjevima za demokratskim promjenama u Venezueli i daje poticaj glasovima koji traže miran prijelaz vlasti.

Značenje nagrade

Dodjela Nobelove nagrade za mir Maríi Corini Machadu ima i simboličku i praktičnu težinu: šalje poruku međunarodne solidarnosti s venezuelskom opozicijom i naglašava važnost nenasilnih, demokratskih procesa u rješavanju dubokih političkih kriza. Za Machada i njezine pristaše, nagrada je priznanje njihovoj dugogodišnjoj borbi unatoč pritiscima i ograničenjima.

