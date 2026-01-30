Ovo je djed Sandra Kulenovića. Znate li ga?

Nogometaš Sandro Kulenović predvodio je Dinamov napad protiv danskog Midtjyllanda u ključnoj utakmici u Europskoj ligi. Otac Almin, također bivši nogometaš, uveo ga je u svijet sporta. No, manje je poznato da Kulenović ima i slavnog djeda, prenosi Index.

Djed mu je pjevač

Djed Sandra Kulenovića (s majčine strane) legendarni je pjevač zabavne glazbe, Franjo Prša, poznatiji kao Nano Prša. On je rođeni Zagrepčanin, a svoju je karijeru započeo pobjedom na natjecanju pjevača amatera. Ubrzo je snimio singl "Tango u Parizu" i ostvario suradnju s Đorđem Novkovićem.

Bio je i član popularne grupe Stakleno zvono, a publika ga najviše pamti po hitovima poput "Nisam te znao voljeti". Prša je poznat i kao veliki humanitarac, s više od 1500 odrađenih dobrotvornih koncerata, ali i kao predani čuvar starih zagrebačkih pučkih pjesama.

Sandru je obitelj velika podrška

Veliku ulogu u Sandrovoj karijeri ima i njegova majka Tajana, kći Nane Prše, koja je napustila posao kako bi se u potpunosti posvetila sinovima i njihovom nogometu.

"Mama živi za nogomet već 30 godina, prvo s tatom, onda i s nama. Dolazi na sve utakmice, koje proživljava vrlo stresno i emotivno", ispričao je jednom prilikom Kulenović. Djed često ističe koliko mu unuk znači, a na društvenim mrežama redovito dijeli njegove uspjehe i bodri ga nadimkom Sokole.