Ovo je dečko koji je osumnjičen da je ubio djevojku nožem u srce

Franu Brneliću (24), osumnjičenom za brutalno ubojstvo svoje djevojke Romine Vlašimsky (23) prošle subote u Rijeci, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Odluka je donesena nakon njegovog ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu, a zločin koji je potresao Rijeku dogodio se u stanu njegovih roditelja na Trgu Republike Hrvatske, na riječkom Korzu.

S psihijatrije na ispitivanje

Brnelić je jutros sproveden na ispitivanje u riječko tužiteljstvo nakon što je proteklih nekoliko dana proveo na psihijatriji. U riječkoj bolnici smješten je odmah nakon zločina zbog neuspješnog pokušaja samoubojstva. Nakon toga mu je sudac istrage odredio mjesec dana istražnog zatvora. Još nije potpuno jasno hoće li osumnjičeni ubojica biti odveden u zatvor ili će biti smješten na psihijatriju.

U međuvremenu je obavljena obdukcija tijela 23-godišnje Romine iz Bakra, kojom su se razotkrili stravični detalji zločina.

Kako je pokazao nalaz, nesretna djevojka preminula je od višestrukih ubodnih i reznih rana, pri čemu su smrtonosne bile ozljede na vratu i prsnom košu. Djevojku je ubojica nožem ubo i srce, objavio je portal Burin.

Nalaz obdukcije, obavljene u riječkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, potvrđuje da se radilo o jako teškim ozljedama koje žrtva nije mogla preživjeti. Iako je ekipa Hitne pomoći brzo stigla na mjesto događaja i uložila iznimne napore u reanimaciju, djevojci pronađenoj na krvavom stubištu zgrade nije bilo spasa. Istraga će utvrditi je li zločin počinjen jednim ili s dva noža, s obzirom na to da su uz osumnjičenog u stanu njegovih roditelja pronađena dva krvava noža.

Osumnjičeni Fran Brnelić nakon zločina je pokušao počiniti samoubojstvo. Pronađen je s ozljedama vrata, no ispostavilo se da nisu teže prirode. Nakon liječničke obrade u riječkom KBC-u, smješten je na psihijatriju. Očekuje se da će mu biti predložen i određen istražni zatvor čim mu to psihičko i fizičko stanje dopusti. Prema neslužbenim informacijama, na psihijatriji bi mogao ostati još najmanje tjedan dana, pa i duže, prije nego što bude ispitan u tužiteljstvu.

Na dan ubojstva trebali otići u Veronu?

Motiv stravičnog zločina i dalje je najveća nepoznanica. Cijeli slučaj još je tragičniji zbog saznanja da je par, koji je bio u vezi tek mjesec i pol dana, upravo na dan ubojstva planirao otputovati u Veronu. Fran je, navodno, u subotu rano ujutro čak poslao poruke bliskim osobama u kojima je najavio put s djevojkom u Italiju. Što je bio okidač za brutalan čin, za sada se može samo nagađati, a kao jedan od mogućih razloga spominje se ljubomora.

Ljudi koji poznaju osumnjičenog mladića u potpunom su šoku. Opisuju ga kao mirnu, neagresivnu i povučenu osobu. Mnogima je poznat kao djelatnik u jednom riječkom frizerskom salonu za muškarce. I ubijena Romina radila je u istoj branši te je imala vlastiti salon.

