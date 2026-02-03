Ovo je Bulj objavio na društvenim mrežama

Saborski zastupnik Mosta i gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je osvrt u kojem je iznio oštre kritike na račun SDP-a i platforme Možemo, tvrdeći da njihovim potezima premijer Andrej Plenković politički profitira. Bulj je pritom naglasio kako se, po njegovu mišljenju, javna rasprava skreće s tema poput inflacije i kadrovskih imenovanja na simbolička pitanja identiteta i "hrvatstva".

"Zamislimo" Stepinca i blokadu Zagreba

U svojoj objavi Bulj je iznio hipotetski scenarij u kojem bi Papa proglasio kardinala Alojzija Stepinca svetim te došao u Zagreb kako bi ga "pred hrvatskim narodom i vjernicima" proglasio svetim. U tom kontekstu Bulj tvrdi da bi problem nastao kada bi, kako navodi, "rigidno lijeva vlast" u Zagrebu takav događaj pokušala blokirati – bez prostora, logistike i suradnje.

"U takvoj situaciji više ne bi bilo riječ o 'gradskom događaju', nego o međunarodnom državnom i crkvenom događaju najvišeg ranga", napisao je Bulj, dodajući da bi to, po njemu, bilo pitanje "slobode vjere, dostojanstva države i poštovanja vlastite povijesti".

Bulj u objavi zaključuje da bi u takvom slučaju Vlada Republike Hrvatske trebala preuzeti organizaciju, jer bi eventualna blokada Grada predstavljala "otvoreni politički skandal".

"Blokada od strane Grada bila bi otvoreni politički skandal i poruka da Zagreb više ne pripada većinskom narodu koji u njemu živi, nego uskoj ideološkoj eliti", poručio je.

Nakon hipotetskog primjera, Bulj je prešao na aktualnu političku situaciju, naglašavajući da je poznat kao "jedan od žešćih oporbenih kritičara Plenkovića i njegove Vlade", ali da ga, kako navodi, potezi SDP-a iznenađuju.

"Ovo što danas radi SDP je kao da su plaćeni od Plenkovića da ga nakon svih izdajničkih poteza pretvore u domoljuba", napisao je Bulj.

U tom kontekstu spomenuo je i doček rukometaša, tvrdeći da "zabranjivati doček i ne udovoljiti želji rukometaša čiji uspjeh slavimo" predstavlja "politički idiotizam" te "loptu na volej Plenkoviću".

"Umjesto inflacije i afera, priča se o simbolima"

Bulj dalje tvrdi da se zbog poteza Možemo i SDP-a premijer prikazuje kao "zaštitnik hrvatstva", umjesto da se, kako navodi, raspravlja o temama poput inflacije i kadrovskih rješenja.

"Umjesto da raspravljamo o inflaciji za koju je odgovoran... Plenković se zbog poteza Možemo i SDP-a pretvara u zaštitnika hrvatstva", naveo je Bulj, pritom prozivajući i pojedina imenovanja.

U objavi se Bulj osvrnuo i na doček Vatrenih 2018. godine nakon SP-a u Rusiji, tvrdeći da je tada "po nalogu" premijera Plenkovića "isključen razglas Thompsonu".

"Isti onaj Plenković po čijem je nalogu isključen razglas Thompsonu 2018.", napisao je Bulj.

"SDP i Milanović digli ruke od ostatka Hrvatske"

Na kraju, Bulj navodi da Možemo "još nekako može razumjeti" jer, kako tvrdi, "čuvaju svoj mali ideološki geto", dok za SDP i predsjednika Zorana Milanovića iznosi težu političku ocjenu.

"SDP i Milanović su ovim potezima praktički digli ruke od ostatka Hrvatske", poručio je Bulj, dodajući da su se, po njegovu mišljenju, pomirili s ulogom "trajnog manjinskog partnera" Možemo u Zagrebu te da su se "pretvorili u političke potrčke preplašenog Tomaševića".