"Ovo je dan koji će se pamtiti kao jedan od najvažnijih u povijesti mjesta i društva": Lovreć dobiva novi vatrogasni dom, odobreno više od 2,2 milijuna eura

Općina Lovreć uskoro će dobiti novi vatrogasni dom – jedan od najvažnijih kapitalnih projekata u povijesti mjesta. Kako je potvrđeno, projekt „Izgradnje vatrogasnog doma u Općini Lovreć“ zadovoljio je sve uvjete i kriterije te mu je odobreno financiranje iz fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 2.240.014,03 eura, a bespovratna sredstva čine čak 84,99 %, odnosno 1.904.011,92 eura. Projekt je prijavljen u suradnji Općine Lovreć i DVD-a Lovreć, uz podršku Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

San koji traje još od 1984.

Iz DVD-a Lovreć poručuju da je ovo dan koji će se pamtiti kao jedan od najvažnijih u povijesti mjesta i samog društva, osnovanog 1984. godine.

– Naš san – san mnogih generacija – napokon je postao stvarnost. Od samog osnutka društva sanjali smo imati vlastiti dom: mjesto druženja, zalog sigurnosti i služenja našem mjestu i mještanima. Napokon ćemo ga imati – modernog, vrhunski uređenog i po svim standardima – poručili su lovrećki vatrogasci.

Dodali su da vatrogasni dom neće služiti samo njima, nego i članovima iz susjedne općine Cista Provo, čiji su ljudi važan dio društva.

– Bit će to zajednički prostor sigurnosti, ponosa i zajedništva – dom cijelog zapadnog dijela Imotske krajine – naglasili su.

Zahvale svima koji su doprinijeli

Posebno su zahvalili svima koji su tijekom godina radili na ostvarenju ovog projekta – od pojedinaca i institucija, preko razvojne agencije JU RERA S.D., do načelnika Općine Lovreć Petra Petričevića i zapovjednika društva Frane Jelića, čija je vizija, kažu, sada postala stvarnost.

– Čekamo još samo potpis ugovora kao šlag na tortu i početak pripreme izgradnje našeg novog doma. Bit će to dom svih naših mještana, zalog za bolju i sigurniju budućnost – poručili su iz DVD-a Lovreć.

Projekt je dočekan s velikim zadovoljstvom u Lovreću, a iz Općine ističu kako je riječ o investiciji koja će dugoročno podići sigurnost i kvalitetu života na ponos cijele zajednice.