Ovim proizvodima će se sniziti cijena? 'Kupci su zbunjeni'

S liste 70 odabranih proizvoda, Ministarstvo gospodarstva planira za njih desetak sniziti cijenu za dodatnih 10 posto, doznaje Dnevnik Nove TV. Riječ je o proizvodima iz prve kategorije, primjerice: mlijeko, šećer, ulje, dječje pelene

Novost je i da će se suziti izbor na listi odabranih proizvoda. Na primjer, ako ste htjeli kupiti maslac po zaštićenoj cijeni, dosad ste imali izbor među proizvođačima. Po novom će trgovci morati osigurati samo jednu marku, izvijestila je reporterka Sabina Tandara Knezović.

Trgovci na malo negoduju i nisu spremni na bilo kakvo uplitanje u tržišno gospodarstvo.

"Nismo nikad. Ni u prvoj turi, ni kad je bilo 30, ni 70 pa ni sad nismo spremni. S nekim od ovih zaštićenih artikala i cijena ulazimo u sferu negativne marže, uredbom kršimo zakon. Jako malo ljudi prate, to je više populistička mjera nego zaštita od inflacije", ustvrdio je Robert Fućak iz Udruge malih trgovaca.

Iz Udruge za zaštitu potrošača napominju da su kupci zbunjeni jer većina trgovina nema izdvojenu policu, nema plakate s popisom proizvoda s ograničenim cijenama i oznake su neuočljive. I to nije sve.

"Najgora je stvar ako ima plakata i tih oznaka, a proizvoda nema. Ja sam već nekoliko puta bila u situaciji da nema jogurta jer je ujutro prodan. Tko je kupio ujutro je kupio. Tko je došao popodne – više ga nema. Nema jaja, nema brašna, nema riže. I mogla bi Vlada razmišljati i da poveća tu listu. Sad je 70, a u Francuskoj su sami trgovci uveli 100", istaknula je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Kupci strahuju i da će zbog dodatnog pojeftinjenja određenih proizvoda doći do poskupljenja onih koje Vladine škare nisu zahvatile.