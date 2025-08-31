Ovih šest stvari nikada ne biste trebali reći svom djetetu kada se iznervirate

Svi roditelji znaju koliko je teško ostati smiren kada dijete viče, prkosi ili vas vrijeđa. U takvim trenucima lako je reći nešto što ne mislimo, nešto što zaboli. Emocije preuzmu kontrolu, a razum ostaje po strani. No, riječi imaju moć, i one izrečene u ljutnji mogu dugo ostati u dječjem pamćenju.

Stručnjaci s portala Empowering Parents izdvojili su fraze koje bismo trebali izbjegavati kada smo ljuti, te savjete kako bolje reagirati.

1. "To je smiješno! Zašto si uzrujan/a zbog toga?"

Roditeljima često djetetovi problemi izgledaju nevažno, osobito kod tinejdžera. No ako umanjimo njihovu zabrinutost, dijete će se osjećati neshvaćeno i još više frustrirano. Umjesto da mu kažete da pretjeruje, pokušajte nakon što se situacija smiri reći: "Ja to vidim malo drugačije. Reci mi kako ti to doživljavaš."

2. "Isti si kao tvoj otac!" ili "Zašto nisi kao brat?"

Usporedbe su bolne. Bilo da se odnose na drugog roditelja ili braću i sestre, dijete se tada osjeća manje vrijednim. Takve izjave potiču sram i rivalstvo. Svako dijete je jedinstveno - dajte mu do znanja da ga cijenite baš takvog kakvo jest.

3. "Nikad ništa ne napraviš kako treba" ili "Ti si gubitnik"

Riječi koje vrijeđaju dijete ostavljaju duboke tragove. Nazivati dijete nesposobnim ne pomaže mu da nauči, već ga samo udaljuje. Umjesto srama, djeca trebaju osjetiti odgovornost za svoje postupke, ali bez osjećaja da su loša kao osobe.

4. "Gotov/a sam s tobom!"

Iako se ponekad osjećamo preopterećeno, ova rečenica može dijete duboko povrijediti. Ono ovisi o vama i izjava poput ove stvara osjećaj napuštenosti i nesigurnosti. Čak i kad ne mislite ozbiljno, posljedice mogu biti trajne.

5. "Volio/la bih da nikad nisam imao/la djecu"

Ova misao možda se pojavi nakon teških dana, ali važno je da je zadržite za sebe. Ona ne govori o vašem djetetu, već o vašem umoru. Umjesto da izgovorite ovako teške riječi, uzmite pauzu i dajte si vremena da se smirite.

6. "I ja tebe mrzim!"

Ako dijete u ljutnji kaže: "Mrzim te", vaš odgovor ne bi trebao biti isti. Vi ste odrasla osoba, ne njegovo zrcalo. Takvim riječima šaljete poruku da vas nije vrijedno ljubavi, što može duboko utjecati na njegovo samopouzdanje. Ako to ipak izgovorite, važno je kasnije se iskreno ispričati.

Kako postupiti?

1. Udahnite duboko. To vam daje vremena da se smirite i ne reagirate naglo.

2. Vratite razgovor na pravu temu. Ako se dijete svađa da izbjegne obavezu, recite: "Sad ne raspravljamo o tome voliš li me ili ne. Hajdemo se usredotočiti na domaću zadaću."

3. Povucite se iz svađe. Ako osjetite da ćete eksplodirati, recite: "Pričat ćemo o ovome kasnije kad se oboje smirimo." I privremeno napustite prostoriju.

4. Odbacite štetne izjave zauvijek.

Donosite svjesnu odluku da određene rečenice više nikad nećete reći. To vas priprema za zdraviju komunikaciju.

Isprika ima veliku moć

U svakom odnosu dolazi do svađa. No, ako roditelj zna doći do djeteta i reći: "Žao mi je, pogriješio/la sam.", to često bude dovoljno. Djeca su spremna oprostiti i žele dobre odnose s roditeljima. Možda će se sjećati što ste rekli, ali još će se više sjećati da ste se ispričali.