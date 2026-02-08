Ovih šest stvari ne biste trebali stavljati u perilicu posuđa

Perilica posuđa jedan je od najkorisnijih kućanskih uređaja, no nije namijenjena baš svemu. Određeni materijali mogu se trajno oštetiti zbog visoke temperature, vlage i jakih deterdženata, a neki čak mogu uzrokovati kvarove na uređaju.

U nastavku donosimo popis stvari koje nikada ne biste trebali stavljati u perilicu posuđa.

Tave od lijevanog željeza

Lijevano željezo ne podnosi perilicu. Pranjem u stroju gubi zaštitni sloj, a površina postaje sklona hrđanju. Ove tave uvijek je najbolje prati ručno i odmah osušiti.

Tave s neprijanjajućim premazom

Iako se ponekad označavaju kao prikladne za perilicu, vruća voda i jaki ciklusi s vremenom oštećuju neprijanjajući sloj. Povremeno pranje u perilici neće odmah uništiti tavu, ali ručno pranje znatno produljuje njezin vijek.

Kvalitetni noževi

Kuhinjski noževi, posebno oni oštri i precizni, u perilici se tupe i brže propadaju. Osim toga, udaranje o ostalo posuđe može oštetiti oštricu. Maslac-noževi su iznimka, ali ostale je bolje prati ručno.

Drveni predmeti

Drvene kuhače, daske i pribor ne podnose dugotrajnu vlagu i visoku temperaturu. U perilici se mogu iskriviti, ispucati ili izgubiti oblik, pa je ručno pranje jedina dobra opcija.

Fini porculan i osjetljivo posuđe

Porculan, osobito stariji ili ukrasni, kao i neko melaminsko posuđe, može izblijedjeti, napuknuti ili se oštetiti. Ako postoji dvojba, sigurnije je oprati ga ručno.

Predmeti koji mogu oštetiti perilicu

U perilicu ne bi trebali ići predmeti koji nisu namijenjeni prehrani ili kuhanju, poput alata ili raznih kućanskih dijelova.

Također, staklenke s papirnatim etiketama mogu začepiti filter, a neke plastične posude se na visokim temperaturama mogu deformirati i oštetiti unutrašnjost uređaja, piše Novi list.