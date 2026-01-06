Ovih šest igrača Hajduka sad mogu pregovarati s drugim klubovima

U Hajduku je u ponedjeljak održana prozivka trenera Gonzala Garcije uoči drugog dijela sezone. Splitski klub je drugi na tablici SuperSport HNL-a s bodom zaostatka iza Dinama. Prvenstvo nastavlja domaćim ogledom protiv Istre koji je na rasporedu u nedjelju, 25. siječnja, od 15 sati.

Na prozivci su se pojavila i dva igrača koja su već trebala otići iz Hajduka. Jedan od njih je Fran Karačić, koji bi drugi dio sezone trebao provesti u Osijeku, a drugi je Edgar Gonzalez. Španjolac je već trebao otići iz kluba nakon samo jedne polusezone, ali se jučer pojavio na Poljudu i dobio poštedu zbog ozljede, piše Index.

Dok su njihovi odlasci vjerojatni u narednim danima, uprava Hajduka morat će razmisliti koga zadržati od šestorice igrača kojima na kraju sezone istječu ugovori. S obzirom na to da će u lipnju biti slobodni igrači, već u ovom prijelaznom roku imaju pravo pregovarati s drugim klubovima, kojima bi se mogli priključiti na ljeto bez odštete.

Šestorica igrača Hajduka kojima na kraju sezone istječe ugovor i njihova statistika ove sezone:

Napadač Ante Rebić, 32 godine, 17 nastupa, tri gola i tri asistencije

Veznjak Anthony Kalik, 28 godina, 17 nastupa, dva gola

Veznjak Marko Capan, 21 godina, jedan nastup

Bek Dario Melnjak, 33 godine, 12 nastupa, jedan gol i jedna asistencija

Bek Ismael Diallo, 28 godina, dva nastupa

Golman Ivan Lučić, 30 godina, 0 nastupa

Prioritet je zadržati Rebića

Na popisu igrača koji bi na ljeto mogli besplatno napustiti Poljud najviše odzvanja ime Ante Rebića. Stigao je prije nekoliko mjeseci i potpisao ugovor do kraja sezone. Iako je početak bio sporiji, 32-godišnji Rebić je u završnici jesenskog dijela prvenstva podigao formu i postao jedan od ključnih igrača momčadi. U 17 nastupa upisao je tri gola i tri asistencije.

Osim Rebića, ugovori istječu i Anthonyju Kaliku, Ivanu Lučiću, Dariju Melnjaku, Ismaelu Diallu te Marku Capanu. Od spomenute petorice, tek Kalik ima nešto značajniju ulogu kod trenera Gonzala Garcije, no ni on nije standardni prvotimac, već minutažu sakuplja ulascima s klupe.

Za očekivati je da će neki od njih napustiti klub već ove zime ako stigne odgovarajuća ponuda, dok će drugi vjerojatno pričekati istek ugovora i potražiti novu sredinu na ljeto.

Istaknimo da Hajduk ima opciju produljiti ugovor Diallu i Lučiću, kojem je ljetos propao transfer. Dodajmo da su spomenuti Edgar Gonzalez i krilni napadač Iker Almena na posudbi u Hajduku do kraja sezone. 20-godišnjem Luki Juraku također istječe ugovor za pola godine, a prvi dio sezone proveo je u trećeligašu Uskoku na posudbi.