Ovih sedam ključnih promjena će utjecati na vaša primanja

Godina 2026. donosi niz financijskih promjena – od viših socijalnih doprinosa, novih poreznih olakšica, većeg dječjeg doplatka pa sve do novih pravila za kredite u EU. U nastavku su najvažnije promjene vezane uz plaću, poreze, štednju i mirovinu, od kojih mnoge vrijede već od 1. siječnja 2026.

Veći socijalni doprinosi za one s višim primanjima

Ako imate veća primanja, 2026. ćete plaćati više doprinosa:

Gornja granica za mirovinsko osiguranje raste s 96.600 € na 101.400 € bruto godišnje (odnosno 8.450 € mjesečno). Iznad tog iznosa više se ne plaćaju mirovinski doprinosi.

Granica za zdravstveno i osiguranje za njegu raste s 66.150 € na 69.750 € godišnje, piše Fenix magazin.

Granica za obvezno osiguranje u javnom zdravstvu povećava se na 77.400 €. Tko zarađuje više, može prijeći u privatno zdravstveno osiguranje.

Porezi na plaću – veći neoporezivi iznos

Osnovni neoporezivi iznos (Grundfreibetrag) raste na 12.348 € godišnje (za bračne parove 24.696 €).

Najviša porezna stopa primjenjuje se tek od 69.879 € godišnje (ranije 68.481 €).

Porezi na ETF-ove i fondove

Ako su vaši ETF-ovi ili investicijski fondovi ostvarili dobit u 2025., u siječnju 2026. plaća se tzv. predujam poreza (Vorabpauschale):

do 51 € poreza na 10.000 € ulaganja

kod dioničkih ETF-ova najviše 36 €

Važno je da na računu imate dovoljno sredstava ili da vam je porezni odbitak (Freistellungsauftrag) dovoljno visok.

Rok za poreznu prijavu

Poreznu prijavu za 2025. morate predati do 31. srpnja 2026.

Budući da je to u vrijeme godišnjih odmora, preporučuje se da prijavu započnete ranije.

Više olakšica, veći minimalac i niži PDV u restoranima

Dječji porezni odbitak raste na 9.756 €

Dječji doplatak povećava se na 259 € mjesečno po djetetu

Troškovi skrbi o djeci i dalje se mogu odbiti:

80 % troškova, do 4.800 € godišnje po djetetu

Minimalna satnica raste s 12,82 € na 13,90 €

Mini-job granica raste na 603 € mjesečno (ranije 556 €)

Putni trošak (pendlerpauschale):

38 centi po kilometru – već od prvog kilometra

Paušal za instruktore i trenere: 3.300 € godišnje

Paušal za volontere: 960 € godišnje

PDV u restoranima na hranu pada s 19 % na 7 %

(pića ostaju oporezovana s 19 %)

Aktivna mirovina (Aktivrente)

Od 2026. umirovljenici mogu:

zaraditi do 2.000 € mjesečno (24.000 € godišnje) bez poreza

olakšica se primjenjuje odmah kod isplate plaće

nema utjecaja na poreznu progresiju, što znači da dodatna zarada ne povećava porez na mirovinu

Nova pravila EU za kredite

Od 20. studenoga 2026. banke moraju:

jasnije informirati o troškovima, rizicima i otplati kredita

primjenjivati pravila i na "kupi sada – plati kasnije" modele te male kredite ispod 200 €

obavezno provjeravati kreditnu sposobnost, kako bi se spriječilo prezaduživanje građana