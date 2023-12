"OVI LJUDI POSTALI SU JEDNA VELIKA OBITELJ" Župan Blaženko Boban održao primanje za interventne službe!

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u srijedu je, prilikom tradicionalnog primanja za interventne službe, izrazio zadovoljstvo njihovim radom kroz proteklu godinu, navodeći kako je zahvalan svim djelatnicima ovih službi na onome što rade za sigurnost građana Splitsko-dalmatinske županije.

"Ovaj tim ljudi postao je jedna obitelj i uz prijateljske odnose oni iznimno ozbiljno shvaćaju svaku situaciju koja se dogodi. U protekloj godini nije bilo ekstremnih situacija, no uvijek moramo biti u pripravnosti. Iznimno smo zadovoljni ljudskim faktorom kroz sve ove službe jer je čovjek uvijek na prvom mjestu, kao i njegova aktivnost", izjavio je župan te podsjetio kako se materijalna razina vatrogastva u Splitsko-dalmatinskoj županiji podigla na iznimno visok stupanj.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin rekla je kako je ova godina za ustanovu kojoj je na čelu bila lakša u odnosu na prethodne.

"Prvenstveno se to odnosi na to što je pandemija došla svome kraju. Imali smo puno manje testiranja i intervencija te smo se puno manje trošili u stručnom i ljudskom smislu. Naravno, došle su nam druge epidemije i zarazne bolesti koje nisu nestale i još uvijek su tu. Ponavljamo da je razlog pojavnosti tih bolesti, a u ovom slučaju se radi o hripavcu, necijepljenje djece. Ovo je još jedna prilika da pozovemo roditelje da cijepe djecu protiv ove bolesti. To cjepivo je u uporabi više od 50 godina, ono sigurno štiti od posljedica bolesti, a u dojenačkoj dobi je velika opasnost od ove bolesti", zaključila je Karin.