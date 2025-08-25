Ovi četnici dolaze u Hrvatsku i zazivaju Veliku Srbiju. Zašto se nitko ne suprotstavlja njima?

Festival "Nosi se", čije je otvaranje bilo planirano prošlog petka u Benkovcu, službeno je odgođen, potvrdio je umjetnički direktor Juraj Aras. Odluka je donesena nakon što su najave novih prosvjeda i prijetnje nasiljem dodatno eskalirale sigurnosnu situaciju u ovom dalmatinskom gradu.

Podsjetimo, početak festivala prošlog tjedna omeli su prosvjedi veterana Domovinskog rata i navijačkih skupina. Petero prosvjednika, među kojima je i predsjednik benkovačkog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Nediljko Genda, dobilo je zabranu približavanja jednoj od organizatorica, novinarki Meliti Vrsaljko, na manje od 30 metara. Policija je protiv njih podnijela optužne prijedloge zbog remećenja javnog reda i mira.

Sve već viđeno

- Sve ovo podsjeća na neka stara vremena, od kad se ništa pod milim Bogom nije promijenilo. Branitelji privilegija i prije pola stoljeća su prijetili da će baciti bombu, ukoliko “Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja” Ive Brešana nastupi u Šibeniku, piše Morski HR.

Pitaju se jesu li bili uspavani zombiji svih ovih desetljeća pa nisu znali da Jugoslavije nema i onda se odjednom probudili kad je pjevač-puška na koncertu u Sinju pred dva tjedna slavodobitno svojim uspavanim prijateljima, čija ključna riječ za buđenje je "drugovi", poručio "Jugoslavije više nema!" Što je sljedeće u ovom suludom putovanju kroz vrijeme; da retroaktivno shvatimo kako nema Austro-ugarske, pa onda dođemo i do srednjeg vijeka i spaljujemo vještice, pa još malo u prošlost do Križarskih ratova kako bi seljak iz Čavoglava napokon došao među svoje i mogao upotrijebiti svoj mač s pozornice?

Da Jugoslavije više nema, jasno je svima osim onima koji je uporno i dozlaboga naporno žele stvoriti. Vanjske i unutarnje neprijatelje danas jedino stvaraju Vučić i njegovi prijatelji u Hrvatskoj kojima su zajednički neprijatelji pismenost, kultura i novinari.

I baš netom kad će pjevač-puška-mač objaviti da Jugoslavije nema, Morski HR je tekstom podsjetio na deklarirane četnike koji redovito dolaze u Hrvatsku, zazivaju terorizam i propalu "krajinu", "veliku srbiju" i osuđene ratne zločin(c)e.

Znate li gdje žive i redovito dolaze? Pa upravo oko Benkovca i Bukovice! Dolaze tu, slikaju se sa šajkačama, srpskim zastavama, rugaju se čitavom ustavnom pretku Republike Hrvatske. Gdje su u to vrijeme zabranitelji kulture i branitelji vlastitih privilegija? Jesu li na prosvjedima zbog otvorenog zazivanja krajine i srbije usred njihova kraja ili pak u birtiji, troše penziju u kladiJoni, pa ne stignu čitati i pisati dalje od koeficijenata s ekrana? Odgovore na ovo pitanje teško je jednostavno odgonetnuti.

Umjesto svega ovoga, horda muškaraca oboružana crnim i vojnim majicama, zastavama, s duvanom u ustima naharačila se na jednu jedinu ženu i kazališnu predstavu koja im stiže u grad. Hrabri kakvi jesu, takvi ne smatraju nimalo opasnima teroriste koji im se redovito izrugivaju na svom kućnom pragu. Ali žene, kulturu, slova i knjige... to su im neprijatelji broj jedan.

Prije gotovo pola stoljeća, 1976. godine, lokalni predsjednik SUBNOR-a je na vijest da će Teatar &TD nastupiti u Šibeniku s "Predstavom Hamleta u selu Mrduša Donja" Ive Brešana, rekao da će ukoliko se predstava izvede na pozornicu baciti bombu, podsjeća pak na jedan gotovo identičan slučaj Telegram.

Četnici mašu zastavama

Kao što svi znamo Olujom 1995. i mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja dvije godine poslije, završila je teroristička okupacija srbijanske paravojske, no u glavama mnogih od njih koji su pobjegli glavom bez obzira i dalje tinja želja za velikom srbijom. Neki od njih javno i bez pardona zazivaju propalu tzv. krajinu i dolaze u Hrvatsku kako bi napakostili zemlji protiv koje su ratovali.

Na društvenim mrežama širio se video na kojem se nalazi pukovnik i zapovjednik 2. pješadijske brigade - Kistanje u neprijateljskoj vojsci, Rade Drezgić ili "major Bauk".

U videu koji je snimljen neposredno pred Oluju, zapovijedao je okupiranim skradinskim zaleđem i pred promatračima UN-a je kazao je hrvatskoj vojsci i Hrvatima, citiram: "A ovima preko, ako ovo vide, recite da im ja poručujem, major Bauk, da ću ih goniti do sinjega mora i preko mora do Italije, jer je more i naše" podsjeća Morski HR.

I Nebojša Starčević, deklarirani četnik, slikao u Hrvatskoj sa šubarom i mahao četničkom zastavom po dječjim igralištima

Njegov Facebook profil prepun je fotografija u uniformi vojske tzv. krajine, gdje se slikao i sa svojim ocem koji je također bio u toj vojsci.