Ove žene sjede u novom splitskom parlamentu. Vrlo uspješne i cijenjene poduzetnice, misica, predsjednica splitskog kotara, ali i neka svima poznata politička imena...

Nakon višemjesečne političke neizvjesnosti i burnih pregovora, saga oko konstituiranja Gradskog vijeća Grada Splita konačno je završena. U atmosferi političkog nadmudrivanja i pomalo neočekivanih poteza, Split je dobio predsjednika Gradskog vijeća. I to iz drugog pokušaja.

U tajnom glasovanju, prijedlog HDZ-a i HGS-a za predsjednika splitskog parlamenta prošao je s točno 16 ruku – minimalnom većinom potrebnom za konstituiranje Vijeća. Igor Stanišić, dugogodišnji vijećnik i politički prvoborac HGS-a, vratio se na mjesto predsjednika Gradskog vijeća. Njegovo imenovanje otvorilo je brojna pitanja, ali i otkrilo neobičnu dinamiku splitske političke scene, koja ni ovoga puta nije razočarala po pitanju intriga, neizvjesnosti i političkih kalkulacija.

Bilo kako bilo, splitska politička drama barem je za sada završila, a Gradsko vijeće na čelu s Igorom Stanišićem može početi s radom. Podsjetimo, splitski parlament broji 31 vijećnika i vijećnicu, a Dalmacija Danas vam donosi koje će dame u ovom mandatu činiti Gradsko vijeće Grada Splita.

Krenimo redom, prvo s vladajućim HDZ-om. U klupama HDZ-a sjede neka nova imena s političke scene, a Tomislav Šuta već se ranije, tijekom sastavljanja izbornih lista, odlučio za pomlađivanje kadra, ali i vraćanje nekih pomalo zaboravljenih HDZ-ovih imena. Tako je nova vijećnica iz redova HDZ-a Ivana Runjić, koja se u dosadašnjoj politici istaknula kao predsjednica Gradskog kotara Brda.

Osim nje, tu će biti i Edita Maretić Dimlić, bivša ravnateljica splitske ustanove DES – Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Primjećujemo da u redovima HDZ-a ipak prevladavaju muški političari, a u ovom mandatu svoje mjesto u Gradskom vijeću izgubila je Ivana Zelić, predsjednica Gradskog kotara Split 3.

Ako ćemo gledati cijelu listu HDZ-a i partnera, vrijedi napomenuti da će u njihovim redovima biti i Ana Gulić iz Domovinskog pokreta, koja na toj poziciji mijenja Marka Žaju, proslavljenog hrvatskog europskog i svjetskog prvaka u kickboxingu i predsjednika Domovinskog pokreta splitsko-dalmatinske županije.

Gulić je vrlo kratko bila vijećnica u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Splita, i manje je poznato političko lice u podmarjanskom gradu. Ona za sebe kaže: "Imam 30 godina, po struci sam magistra ekonomije, završila sam Ekonomski fakultet u Splitu, smjer Turizam i hotelijerstvo. U Domovinskom pokretu sam od samog osnutka, dakle već 5 godina, te sam ujedno tajnica Splitsko-dalmatinske županije. Odrasla sam u obitelji punoj nacionalnog naboja u kojoj se stalno komentirala aktualna politička situacija, ali i u kojoj smo se vječito nadali boljem sutra za naš narod i domovinu, stoga je članstvo u Domovinskom pokretu za mene bilo potpuno prirodno. Posebnu motivaciju za svoj politički angažman pronalazim u uspomeni na svoje pokojne roditelje, koji su me odgajali u duhu domoljublja, poštenja i rada za opće dobro. Njima i posvećujem svoje djelovanje s vjerom da svojim doprinosom mogu pomoći graditi domovinu kakvu su oni sanjali: pravednu, ponosnu i dostojanstvenu Hrvatsku", kazuje za Dalmaciju Danas te nadodaje:

"Fokus mi je na zalaganju za veću participaciju mladih u političkom životu te problematici koja muči mlade osobe, poput rješavanja problema stambenog zbrinjavanja", otkrila nam je Gulić.

Ako dobro promotrimo vijećnice HGS-a Željka Keruma, tamo ćemo pronaći dvije poznate žene: Lidiju Bekavac i Nevenku Bečić. Bekavac je poznato ime splitske političke scene, uspješna je poduzetnica i ekspertica u ekonomskoj znanosti, a to je često dokazivala svojom temeljitošću tijekom izlaganja u prošlim mandatima u Gradskom vijeću Grada Splita. Bila je jedna od aktivnijih vijećnica u Gradskom vijeću.

Uz nju je Nevenka Bečić, sestra Željka Keruma i povratnica u splitski parlament. Po struci je ekonomska tehničarka, školovala se u Ekonomskoj školi u Splitu. Profesionalnu karijeru započela je u obiteljskoj tvrtki Kerum d.o.o., gdje je bila direktorica, a u politici je aktivna od 2009. godine. Tada je prvi put izabrana u Gradsko vijeće Splita, a od listopada 2009. do travnja 2013. bila je njegova predsjednica. Na parlamentarnim izborima 2011. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru, zajedno sa svojim bratom, gdje je ostala do 2015. godine. Nakon lokalnih izbora 2013., političko djelovanje nastavila je kao članica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Bečić je tijekom svoje političke karijere bila i predmetom kontroverzi. Godine 2011. protiv nje je pokrenuta istraga zbog utaje poreza, a 2018. potvrđena je optužnica koja ju je teretila za štetu od oko 4,7 milijuna kuna u vezi s korištenjem jahte "Joke".

U veljači 2012., usred snježnog nevremena u Splitu, izazvala je negativne reakcije javnosti izjavom u kojoj je kritizirala građane zbog šetnje zaleđenom Rivom, rekavši da "nisu morali ići".

Kada pogledamo u oporbene klupe, prijeizborna koalicija stranaka SDP-Možemo-Direkt u Vijeću ima samo jednu ženu, a ona je Katarina Prnjak. Dugogodišnja članica je SDP-a, a javnost ju je upoznala kao Miss Hrvatske 2011., no njezina priča se tu nije zaustavila. Naime, Prnjak je odabrala i politiku – i to onu na terenu, u gradskim vijećnicama i među građanima. Nakon osvajanja titule Miss Hrvatske nastavila je graditi karijeru u svijetu mode i medija, ali i lokalne politike. Iza kulisa glamura razvijao se interes za društvenu pravdu, jednakost i transparentnost – vrijednosti koje su je naposljetku dovele u političke vode. Otvoreno se zalagala za pravo žena na izbor i često je sudjelovala na prosvjedima za reproduktivna prava žena.

U konačnici, tri žene u Gradskom vijeću Grada Splita u svojim redovima ima Centar. Oni su, poput HDZ-a napravili određene promjene u odnosu na prošli mandat, pa su tako neke vijećnice i neki vijećnici koje je malo tko upamtio po aktivnosti tijekom sjednica, u novom mandatu izgubili svoje mjesto te su, barem za sada, otišli u političku povijest. No osvrnimo se na žene koje će braniti boje Centra u novom mandatu.

Anita Birimiša široj političkoj javnosti je pomalo nepoznata. Bila je vijećnica i u prošlom mandatu, ali se nije istaknula s velikim brojem javljanja u raspravama. Rođena je u Splitu, a dio djetinjstva i školovanja provela je u Njemačkoj. Po zanimanju je turistički vodič, dok je po pozivu, kako kaže, majka, i to joj je najvažnija uloga. "Imam dva sina na koje sam neizmjerno ponosna. Život me u jednom trenutku stavio pred izazove koje nisam birala, ali sam ih preuzela u potpunosti, odlučno, tiho i bez odustajanja. To me oblikovalo kao ženu i kao osobu", rekla nam je Birimiša te je nadodala:

"Po naravi sam realna i pragmatična. Više me zanima konkretan rezultat nego velika obećanja. U Gradskom vijeću želim biti glas koji zna što znači odgovornost, upornost i borba bez galame. Vjerujem u Split koji ne prodaje sebe pod 'razvoj', nego se razvija s ljudima, a ne nauštrb njih", poručuje Birimiša.

Govori nekoliko jezika i godinama se zalaže za ravnotežu između života lokalnog stanovništva i turističkog razvoja. Kroz Društvo turističkih vodiča Split bori se za očuvanje standarda struke i dostojanstva ljudi koji je žive.

"Imala sam priliku sudjelovati i u nastajanju nekoliko međunarodnih dokumentarnih filmova snimanih u Dalmaciji, tiho, iz pozadine, ali s puno srca. Upravo kroz takve projekte dodatno dolazi do izražaja sve ono što Dalmacija zaista ima za ponuditi: autentičnost, slojevitost, ljepotu, dušu", naglašava gradska vijećnica Centra.

Novo lice Centra u splitskom parlamentu je Ivana Ožegović. Također, manje je poznata u lokalnoj politici, ali u stranci Centar je velika uzdanica i vrlo je poštovana među svojim kolegicama i kolegama. Diplomirana je ekonomistica rodom iz Zagreba, koja već dugi niz godina živi i radi u Splitu i Zagrebu. Vlasnica je knjigovodstvenog ureda specijaliziranog za rad s neprofitnim organizacijama, s bogatim iskustvom u području financijskog savjetovanja, edukacije i poslovne podrške u civilnom sektoru. Autorica je stručnih priručnika i članaka za časopis Udruga.hr, a u vlastitoj organizaciji provela je više od 100 seminara i edukacija diljem Hrvatske.

Aktivna je članica Nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika te vanjska predavačica modula financija na Digitalnoj akademiji za upravljanje društvenim mrežama Demosten. Prepoznata je i od strane stručne javnosti – bila je među 15 najistaknutijih mikropoduzetnica u vlasništvu žena prema projektu 1u4milijuna (Mastercard i Jutarnji list) te među 7 najuspješnijih hrvatskih poduzetnica prema izboru platforme Women in Adria 2018. godine.

"U politiku sam se uključila da bih svojim znanjem i iskustvom pridonijela izgradnji Splita kao grada koji se vodi načelima transparentnosti, stručnosti i odgovornosti. Vjerujem da promjene nisu samo moguće, već i nužne te da započinju konkretnim radom i angažmanom svakog od nas, a ne praznim riječima. Stranci Centar pridružila sam se jer upravo u njoj prepoznajem vrijednosti koje i sama zastupam", poručila nam je Ožegović.

I na kraju, Dalmacija Danas donosi nešto o Marijani Puljak, najpoznatijoj vijećnici iz stranke Centar. Saborska je zastupnica i jedna od osnivačica stranke Centar, posljednjih je godina postala prepoznatljivo lice hrvatske liberalne političke scene.

Puljak je politički put započela 2010. godine kao predsjednica mjesnog odbora Žnjan u Splitu, gdje se istaknula borbom protiv nelegalne gradnje i neuređenosti prostora.

Vrijedi napomenuti da je diplomirana računalna inženjerka. Poznata je kao oštra kritičarka klijentelizma, netransparentnih zapošljavanja i zloupotrebe javnih resursa. Često proziva vlast zbog, kako tvrdi, ignoriranja principa odgovornog upravljanja. Supruga je bivšeg gradonačelnika Grada Splita Ivice Puljka s kojim ima troje odrasle djece. Rezimirajmo: u Gradskom vijeću Grada Splita, koje broji 31 vijećnika i vijećnicu, 9 su žene, što čini približno 29 % ukupnog sastava vijeća. HDZ i partneri imaju tri žene u svojim redovima, HGS Željka Keruma dvije, Centar također dvije, dok koalicija SDP-Možemo-Direkt ima samo jednu ženu u splitskom parlamentu. Most i njihova predizborna široka koalicija broje dva vijećnička mjesta, na kojima sjede isključivo muškarci, bez žena.