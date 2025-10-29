Ove visinske fotografije Splita i okolice iz zrakoplova će vas oduševiti

Split je lijep odakle god da se snimi, a prošli tjedan preletjeli smo Split u dva navrata i snimili nekoliko panoramskih fotografija Splita i okolice.

Radi se o ranojutarnjem letu zrakoplovom Croatia Airlinesa, a snimke su nastale u početnoj fazi leta, dok se zrakoplov diže.

Najprije je napravio krug oko Splita, a potom preko obalnih planina preletio prema Dalmatinskoj zagori i dalje prema unutrašnjosti zemlje.

Split, Trogir, Čiovo, Šolta, Omiš, Brač, Hvar, Dugopolje, Kozjak, Mosor... samo su neki od motiva koji se mogu vidjeti na fotografijama.

Uživajte!