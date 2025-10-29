Ove visinske fotografije Splita i okolice iz zrakoplova će vas oduševiti

Split je lijep odakle god da se snimi, a prošli tjedan preletjeli smo Split u dva navrata i snimili nekoliko panoramskih fotografija Splita i okolice.
Radi se o ranojutarnjem letu zrakoplovom Croatia Airlinesa, a snimke su nastale u početnoj fazi leta, dok se zrakoplov diže.
Najprije je napravio krug oko Splita, a potom preko obalnih planina preletio prema Dalmatinskoj zagori i dalje prema unutrašnjosti zemlje.
Split, Trogir, Čiovo, Šolta, Omiš, Brač, Hvar, Dugopolje, Kozjak, Mosor... samo su neki od motiva koji se mogu vidjeti na fotografijama.
Uživajte!
Moja reakcija na članak je...
3
0
1
1
0
0
0