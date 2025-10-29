Close Menu

Ove visinske fotografije Splita i okolice iz zrakoplova će vas oduševiti

Split, Trogir, Čiovo, Šolta, Omiš, Brač, Hvar, Dugopolje, Kozjak, Mosor... samo su neki od motiva koji se mogu vidjeti na fotografijama. Nebo su preplavili "zlatni" tonovi...

Split je lijep odakle god da se snimi, a prošli tjedan preletjeli smo Split u dva navrata i snimili nekoliko panoramskih fotografija Splita i okolice.

Radi se o ranojutarnjem letu zrakoplovom Croatia Airlinesa, a snimke su nastale u početnoj fazi leta, dok se zrakoplov diže.

Najprije je napravio krug oko Splita, a potom preko obalnih planina preletio prema Dalmatinskoj zagori i dalje prema unutrašnjosti zemlje.

Uživajte!

