Ove simptome nikako ne smijete ignorirati: Mogu upućivati na ozbiljne bolesti crijeva

Ova stanja ne utječu samo na probavni sustav, već mogu zahvatiti cijeli organizam. Jedan od češćih znakova je stalni umor i osjećaj iscrpljenosti, čak i nakon odmora. Tijelo u takvim situacijama troši više energije, a istodobno slabije apsorbira hranjive tvari, što može dovesti do slabosti i anemije, prenosi N1.

Gubitak tjelesne težine bez očitog razloga i smanjen apetit također mogu biti prisutni. Ovi simptomi često su praćeni bolovima u trbuhu, osjećajem nelagode nakon obroka i probavnim problemima. Kod nekih osoba može se pojaviti i blago povišena tjelesna temperatura koja traje bez jasnog uzroka.

Promjene se mogu odraziti i na druge dijelove tijela. Bolovi u zglobovima, osobito u koljenima i gležnjevima, mogu se pojaviti bez prethodne ozljede. Osim toga, mogu se javiti kožne promjene, bolne ranice u ustima, noćno znojenje te problemi s očima, poput crvenila i osjetljivosti na svjetlost.

Posebnu pozornost treba obratiti na promjene u stolici. One ne moraju uvijek uključivati prisutnost krvi, već mogu značiti promjenu učestalosti pražnjenja, drukčiju konzistenciju, pojavu sluzi ili iznenadnu i hitnu potrebu za odlaskom na toalet.

Uporne i ponavljajuće probavne smetnje, čak i kada djeluju bezazleno, ne bi trebalo zanemarivati. Pravodobna reakcija može pomoći u sprječavanju komplikacija i očuvanju svakodnevnog funkcioniranja.