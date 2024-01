Ove Noći muzeja posjetite simbol splitske brodogradnje

Jedan od simbola grada Splita zasigurno je i brodogradnja prije svega brodograđevna industrija u uvali Supaval koja na ovom prostoru djeluje od kraja 1920-ih kada se ovdje smjestilo brodogradilište 'Jug', a potom 1932. godine otvara se brodogradilište 'Split' (kasnije utemeljeno kao Brodosplit d.d.) koje djeluje i danas.

Kako su kroz povijest brojne tvornice, industrijski pogoni stvarali svoje 'interne' muzeje kako bi se mogao dobiti presjek razvoja, uspjeha i postignuća, odluku da se isto učini za Brodosplit donijelo se 1987. kada je osnovan muzej brodogradilišta, u sklopu Odjela za informiranje tadašnjega SOUR-a Brodograđevne industrije Split.

Muzej Brodosplita priča o razvoju brodogradnje u Splitu od njenih početaka do danas kroz makete brodova, brodograđevni alat, arhivsku građu te fotografije i predmete povezane s tisućljetnom poviješću brodogradnje u tom gradu. Posebno ističe sportske uspjehe Škverana te sadrži vrijednu zbirku fotografske opreme povezane s izdavačkom djelatnošću Brodosplita.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press

Današnji postav Muzeja Brodosplit zadržao je zacrtanu koncepciju s kraja 80-ih te se kontinuirano nadopunjava i danas s novim modelima brodova. Tu su uglavnom makete, no nisu to samo makete. Ovdje je ispričano više od 100 godina povijesti jedne od najjačih proizvodnih djelatnosti u povijesti Splita sa značajem kako na jadranskom prostoru, tako i za povijest hrvatske industrijske baštine koja se svojim brodovima upisala na kartu svijeta. Jedan sačuvani originalni foto album iz 1932. u muzeju daje presjek događanja do 1944. godine.

Tu su i dvije slike poslijeratnog škvera, autor kojih je istaknuti umjetnik Jerolim Miše, i nekoliko eksponata koji daju uvod u priču o brodovima. A tih brodova u vidu maketa je ukupno 70 od kojih su pojedini ključni za razumijevanje povijesti splitskog škvera. Sve to Muzej Brodosplita čini važnim čuvarom splitske industrijske baštine.