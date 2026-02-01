Ove ključne stvari u domu nikako ne biste smjeli čistiti octom: Evo zbog čega

Iako je bijeli ocat godinama nezaobilazan dio kućnog arsenala za čišćenje, Angela Patrone za Express ističe da ga je prestala koristiti za tri uobičajena predmeta. Otkrila je da postoje učinkovitiji načini čišćenja, a u jednom slučaju redovita upotreba octa čak je uzrokovala oštećenja.

To ne znači da bijeli ocat nije učinkovito sredstvo za čišćenje. Naprotiv, često se pokazao kao izvrsna prirodna alternativa agresivnim kemikalijama, osobito u osjetljivijim dijelovima doma. Ipak, postoje prirodni proizvodi koji daju bolje rezultate, a jedno područje posebno nije pogodno za čišćenje octom, prenosi N1.

Predmeti koji se ne bi trebali čistiti bijelim octom

1. Kuhalo za vodu

Kuhalo za vodu jedan je od najvažnijih kuhinjskih uređaja, osobito tijekom zime. Osim za čaj i kavu, često se koristi i za punjenje termofora te u pripremi raznih jela.

Bijeli ocat može biti učinkovit u uklanjanju kamenca, no nije uvijek najdjelotvornije rješenje. Iako sadrži octenu kiselinu, često je potrebno više prokuhavanja kako bi se kamenac u potpunosti uklonio, osobito ako se kuhalo ne čisti redovito.

Kao bolja alternativa ističe se limunska kiselina. Jednako je prirodna, uklanja kamenac gotovo trenutno i nema neugodan miris.

2. Ručnici

Nakon nekoliko pranja, ručnici često postaju grubi i kruti umjesto mekani i pahuljasti. Razlog tome je nakupljanje deterdženta i omekšivača koji začepljuju vlakna tkanine, što je gotovo neizbježno kod redovitog pranja.

Iako se bijeli ocat dugo koristio za uklanjanje tih naslaga, danas se kao učinkovitije rješenje preporučuju soda za pranje (kristali sode) ili limunska kiselina, koji bolje omekšavaju ručnike i vraćaju im svježinu.

3. Fuge između pločica

Fuge imaju važnu ulogu u učvršćivanju pločica i sprječavanju prodora vlage. Mnogi ih čiste octom smatrajući ga sigurnim prirodnim sredstvom.

Međutim, nakon višemjesečne upotrebe octa može doći do mrvljenja i propadanja fuga. Kiselina u octu s vremenom razgrađuje njihovu strukturu i slabi ih. Ako su fuge zaštićene posebnim premazom, šteta može biti manja, no nezaštićene fuge posebno su osjetljive.

Kao prirodna, ali sigurnija alternativa preporučuje se soda bikarbona. Miješanjem sode bikarbone i vode dobije se pasta koja se nanese na fuge, ostavi desetak minuta, a zatim lagano izribati starom četkicom za zube.