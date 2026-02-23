Ove jutarnje navike imaju negativan utjecaj na zdravlje

Mnoge osobe često nesvjesno sabotiraju svoj mozak već pri buđenju i pitaju se zašto se ne mogu koncentrirati ili su stalno pod stresom. Kako tvrde stručnjaci, pojedine jutarnje navike mogu utjecati na vaš mozak.

Sukladno tome, mnogi u jutarnjim satima biraju provesti vrijeme na mobitelu u prvih nekoliko minuta nakon buđenja, a to može poremetiti prirodni jutarnji porast kortizola koji priprema organizam za dan, prenosi N1.

"Ako se u tom osjetljivom razdoblju odmah izložimo porukama, vijestima i društvenim mrežama, unosimo dodatne stresore i remetimo prirodni sustav pripreme tijela. Umjesto toga preporučuje se pričekati barem 45 minuta prije provjeravanja mobitela kako bi se tijelo moglo prirodno razbuditi“, kazala je doktorica Patricia Schmidt.

Uz to, prirodno svjetlo ima velik utjecaj na biološki sat. Kada jutarnje svjetlo dopre do očiju, pokreće niz procesa koji podupiru budnost, regulaciju raspoloženja i kvalitetu sna sljedeće noći.

"Nedostatak svjetla ujutro može dovesti do osjećaja tromosti tijekom dana i lošijeg sna navečer. Preporučuje se izlaganje prirodnom svjetlu što je ranije moguće nakon buđenja, idealno unutar prvih 30 minuta, barem 10 minuta dnevno“, poručila je Schmidt.

Pojedine osobe odmah nakon buđenja započinju s intenzivnim radom kako bi iskoristile jutarnji mir, no u tom trenutku mozak još uvijek prolazi kroz stanje pospanosti u kojem su razmišljanje i donošenje odluka oslabljeni.

"Mozak se budi postupno i treba mu vremena da dosegne punu razinu fokusa. Bolje je dopustiti tijelu i umu da se razbude, uz svjetlo, izbjegavanje ekrana i lagano kretanje, a zatim započeti zahtjevnije zadatke“, navela je Schmidt.

Slatki doručci također mogu izazvati nagli porast šećera u krvi, a zatim i njegov pad nekoliko sati kasnije.

"Takve oscilacije utječu i na mozak, koji koristi glukozu kao izvor energije, što može dovesti do pada koncentracije i energije. Umjesto toga savjetuje se doručak bogat proteinima, koji podupire stabilnu energiju, bolje kognitivne sposobnosti i dulji osjećaj sitosti“, kazala je doktorica.

Također, nakon više sati bez tekućine, tijelo je blago dehidrirano.

"Čak i blaga dehidracija može negativno utjecati na raspoloženje i mentalne sposobnosti. Odmah nakon buđenja potrebno je popiti čašu vode, otprilike 250 do 350 mililitara, kako bi se nadoknadila izgubljena tekućina“, poručila je Schmidt.