"Ove godine će biti Svjetsko nogometno prvenstvo. Ako Bog da pa opet osvojimo neku medalju, hoćemo li opet voditi ove rasprave..."

Potencijalni ulazak predsjednika Republike Zorana Milanovića u utrku za predsjednika Vlade na sljedećim parlamentarnim izborima ne izaziva zabrinutost u HDZ-u, a udruživanje SDP-a i Možemo! je odraz očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti vladajućoj koaliciji, poručio je u emisiji "A sada, Vlada" ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Vlada je u dva tjedna imenovala dva nova ministra, Tomislav Ćorić preuzima Ministarstvo financija, a Alen Ružić stiže u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nakon odlaska Marina Piletića.

Upitan je Piletićev odlazak posljedica presude Upravnog suda o Zakonu o inkluzivnom dodatku, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je kako je premijer Andrej Plenković već komunicirao razloge za Piletićev odlazak.

- Mislim da je razloge već komunicirao predsjednik Vlade, a ako smo išta naučili u ovim mandatima, to je da je ministarski posao dosta zahtjevan. Što se tiče gospodina Piletića, znamo da je to jedan od najtežih resora. Dosta stvari koje su u tom resoru dobro napravljene, nosile su njegov potpis. Kao Vlada smo napravili velike iskorake u odnosu na pomoć raznim društvenim skupinama, rekao je, piše HRT.

Podsjetio je kako će se samo u 2026. za osobe s invaliditetom odvojiti 1,5 milijardi eura, a otkrio je i što očekuje od novog ministra Alena Ružića.

- S obzirom na iskustvo novog ministra u upravljanju velikim sustavom, očekujem da će se napraviti sve da sustav funkcionira u skladu s intencijom Zakona o inkluzivnom dodatku - da se pomogne najpotrebitijima.

- Niti jedna Vlada dosad nije odvajala trećinu proračuna za najpotrebitije. Ponavljam, s obzirom na upravljačko iskustvo gospodina Ružića i njegovu profesiju - mislim da će biti dobar partner svima.

"Ako ne znate što je bilo, pitajte građane"

Doček rukometaša i dalje je aktualna tema u hrvatskoj politici, oporba optužuje Vladu za kršenje Ustava i zakona, a Božinović je odbacio takve tvrdnje.

- Naravno da nismo kršili zakon i Ustav. Ako ne znate što je bilo, pitajte građane. Građani su u ponedjeljak ujutro imali informaciju da je sve otkazano, a u svega nekoliko sati kasnije su napunili Trg bana Jelačića kako bi dočekali rukometaše, rekao je.

- Nisam ustavni stručnjak, ali kada razmišljam o tome kako bi netko odluku Vlade mogao dovesti u pitanje. Postoji Zakon o javnom okupljanju koji govori o organizaciji. Vlada je pokazala da sluša građane. Imamo stranku Možemo! koja je htjela nanijeti štetu na račun sporta, zabraniti skup gdje ljudi dolaze bez obzira na političke i druge afinitete, jer vole sport o rukometaše. Htjeli su se proveseliti. To im je Vlada omogućila, a ovi koji su to htjeli zabraniti, oni su ti koji bi trebali odgovarati, dodao je.

"Spajanje SDP-a i Možemo! odraz očaja i frustracije"

Božinović se osvrnuo i na najnovije podatke o rejtingu političkih stranaka u Hrvatskoj. HDZ-u je popularnost skočila za tri postotna boda.

- Oni koji su na pitanju koje nikad nije bilo prijeporno u hrvatskoj javnosti htjeli nanijeti štetu HDZ-u - pogodili su u ništa. Sve to im se vratilo kao bumerang. Nije dobro da stvari koje nikad nisu bile predmet politizacije, stavljati u političku arenu, poručio je.

- Ove godine će biti Svjetsko nogometno prvenstvo. Ako Bog da pa opet osvojimo neku medalju, hoćemo li opet voditi ove rasprave. Ne razumijem čime su ti ljudi motivirani kada već nisu motivirani nacionalnim interesom i nacionalnom radošću, kazao je.

Komentirao je i planove SDP-a i stranke Možemo! o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, ali i moguću kandidaturu aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića za mjesto premijera.

- Nema razloga da nas išta zabrinjava. Mi radimo ozbiljan posao i ne koristimo izlike kao što je bio doček rukometaša kako bismo prikrili ono što je u Zagrebu najveći problem - grad je prljav, promet je u lošem stanju. To su pitanja kojima bismo se trebali baviti, rekao je.

- Što se tiče spajanja Možemo! i SDP-a, to vidim kao vrstu spoja iz očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti i smijeniti HDZ, dodao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.