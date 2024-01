Ove države su zabilježile najviše jakih potresa u posljednjih 30 godina!

Japan je prošlog tjedna pogodio razoran potres magnitude 7.6, a prema posljednjim informacijama, gotovo 100 osoba izgubilo je život, a više od 200 ih je nestalo.

Ključnih 72 sata za pronalazak preživjelih koji su zarobljeni u ruševinama isteklo je u četvrtak, a japanske vlasti udvostručile su broj vojnika koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći na 4600, prenosi BBC.

Stranica World of statistic objavila je popis zemalja koje je u posljednjih 30-ak godina pogodilo najviše jakih potresa.

U razdoblju od 1990. do 2024. najviše jakih potresa zabilježile su sljedeće države:

– Kina: 186

– Indonezija: 166

– Iran: 109

– Japan: 98

– SAD: 78

– Turska: 62

– Indija: 58

– Filipini: 55

Popis se odnosi na potrese magnitude najmanje 7.5 koji su rezultirali štetom od najmanje milijun dolara i 10 mrtvih.

