Ove četiri namirnice su bogate proteinima jednako kao i jaja

Jaja su izvrstan izvor proteina, s oko šest grama po velikom jajetu, no postoje brojne biljne i životinjske alternative koje mogu pomoći u održavanju zdravlja kostiju i imuniteta, prenosi Index.

"Potrebni su nam proteini jer pomažu u izgradnji i održavanju naših mišića, što zauzvrat pomaže u pokretanju našeg metabolizma", rekla je registrirana dijetetičarka Kayla Kopp za Cleveland Clinic. "Ključno je za svakoga."

Ako cijene jaja porastu (ili ih jednostavno ne volite jesti), ovo su neke od namirnica bogatih proteinima koje mogu poslužiti kao odlična zamjena.

Crni grah

Crni grah ukusan je i hranjiv način da zadovoljite svoje dnevne potrebe za proteinima. Samo jedna šalica sadrži više od 15 grama proteina - dvostruko više od jednog jajeta. Uz to, ista količina osigurava gotovo 15 grama vlakana te je bogata vitaminom A i folatom, vitaminom B skupine koji pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

Pileća prsa

Postoji dobar razlog zašto su pileća prsa omiljena namirnica zaljubljenika u vježbanje. Šalica pilećeg mesa sadrži oko 43 grama proteina. Prema riječima registrirane dijetetičarke Lindsey DeSoto, pileća prsa sadrže manje masti od drugih dijelova piletine i imaju najviše proteina po gramu, a bogata su i esencijalnim mineralima.

Losos

File lososa sadrži gotovo 40 grama proteina. Iako je to nešto manje nego u pilećim prsima, ova riba je izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina. Riječ je o dobrim mastima koje se povezuju s poboljšanjem zdravlja srca, mozga i zglobova, a većina ljudi ne unosi ih dovoljno. "Unos u SAD-u je iznimno nizak", rekla je Ann Skulas-Ray, docentica sa Sveučilišta u Arizoni, za American Heart Association.

Edamame

Ako preferirate biljnu prehranu, edamame vam je vjerojatno već dobro poznat. Šalica ove mlade soje sadrži impresivnih 33,15 grama proteina. Soja je također bogata vlaknima, zdravim mastima te esencijalnim vitaminima i mineralima, poput vitamina A, B i C koji jača imunitet.

"Ako ne želite puno crvenog mesa u svojoj prehrani, ili se općenito želite odmaknuti od životinjskih proizvoda, soja je izvrstan dodatak kao dio uravnotežene prehrane", izjavila je registrirana dijetetičarka Beth Czerwony iz Cleveland Clinica.