Ovdje je odmor ove zime najtraženiji u Hrvatskoj

Samo dvadeset kilometara od Zagreba, u prekrasnom Slovenskom Posavju, na čak 11 termalnih izvora, nalaze se Terme Čatež, s jedinstvenom termalnom rivijerom koja godinama privlači brojne ljubitelje kontinentalnog odmora. Destinacija (do koje se iz Zagreba može doći i bez vinjete) na kojoj ćete se odlično naspavati, ali i revitalizirati od napornog stresa, birajući jedan od brojnih bazena, sve je popularnije mjesto za boravak urbanih obitelji. U Termama Čatež je dovoljno samo stići, parkirati automobil, uzeti ključ od sobe i s djecom krenuti na divan odmor.

Termalna rivijera Čatež posebno se ističe kao najveći termalni i vodeni kompleks u Sloveniji (i u ovom dijelu Europe) koji je zaljubljenicima u odmor i vodene atrakcije dostupan 365 dana u godini. Na površini od 12.000 m² nalazi se pored ljetne i zimska Termalna rivijera koja pruža različite vrste bazena pod tri kupole i mnogobrojne atrakcije za sve generacije-tobogane,bazen sa valovima, brzu rijeku,slapove i podvodne masaže,te bazene za djecu. Osim odlične organiziranosti sadržaja unutar vodenih oaza- od bazena do adrenalina na toboganima, povezanosti hotela s ulaskom u Zimsku rivijeru, Čatež gotovo jedno stoljeće privlači i svojom termalnom vodom izuzetne temperature i mineralnog sastava. Svi bazeni koriste termalnu vodu koja je ugodne temperature, oko 30–35°C, što omogućava kupanje čak i kada padne kiša ili snijeg.

Hotel u kojem su djeca glavni gosti!

Kako ulazimo u hladniji dio godine, kad je uživanje u termama odličan izbor urbanih obitelji tijekom vikenda ili 'spajalica' Čatež se ističe još jednom posebnosti koja podjednako oduševljava i male i velike. U godini kad Terme Čatež obilježavaju svojih, prvih, sto godina postojanja, obnovljen je najstariji hotel ove destinacije (od kojeg je počeo turizam Čateža), hotel Toplice pretvarajući se u divnu oazu za obiteljski odmor. Hotel Toplice- Family Inn tako je u potpunosti prilagođen obiteljskom odmoru i mjesto je gdje rastu sve obiteljske priče. Pruža prostrane i udobne sobe namijenjene obiteljima s manje ili više djece, uključujući povezane sobe i posebno dizajnirane kupaonice koje privlače djecu. Dizajn soba je umirujući- vesele tapete i igra nekoliko nijansi zelene boje djeluju opuštajuće, dok posebno dizajniran namještaj oblih ploha pruža sigurnost boravku mlađe djece. Po mnogo toga je ovaj hotel neobičan i s pravom nosi oznaku jedinog hotela za djecu u Sloveniji. Umjesto klasične recepcije, ulaz u hotel pretvoren je u multifunkcionalnu igraonicu za sve uzraste s različitim zabavnim kutcima, igraonicom i sobom sa Playstation konzolama, što djeci pruža dodatnu razonodu. Kad zabava i igra prestanu, odlazak na spavanje djeci nalikuje doživljaju kao kod kuće- iz igraonice u spavaonicu.

A što će u Termama Čatež raditi odrasli?

Ulazak u hladniji dio godine i službeni početak jeseni stavlja fokus na wellness. A upravo je svijet sauna ono što dodatno privlači odrasle. Na više od 2000 m² nalaze se dvije wellness oaze-Grand Spa Terme i Wellness Riviera . Potpuno obnovljene i prilagođene suvremenim ljubiteljima wellnessa ove su oaze za odmor smještene u cjeline u kojima se nalazi prostor za masaže, hidroterapije, različite tipove sauna (finska, turska, IR), sobe za relaksaciju, spa tretmane i individualne pakete, stvarajući savršeno okruženje za parove, solo putnike i ljubitelje wellness opuštanja. Volite li potpun doživljaj sauniranja ovo je informacija više: tijekom vikenda- od petka do nedjelje na Wellness rivijeri ne propustite posebno kreirane programe koji doživljaje sauniranja dižu na veći nivo. Tako možete doživjeti program vrtloženja zraka, hamam, solnu ali i rusku saunu nakon koje se u potpunosti možete osloboditi stresa. Kad wellness završi Terme Čatež nude i zabavu- nekad popularno mjesto izlaska starijih generacija, Cabana Lounge&Play prošle je godine zablistala u novom ruhu pa nakon uživanja u restoranskoj večeri na ovom se mjestu može zaplesati, uživati u jednom od 10 posebno kreiranih koktela ali i igranju biljara, stolnog nogometa, pikada.

Gastronomija na termalnim izvorima!

Kad ste u Čatežu, već nakon prvih zalogaja u hotelskom restoranu pomisliti ćete kako u kuhinji rade ljudi koji kuhaju s ljubavlju. Sve što kušate ima onaj prepoznatljiv umami okus što posebno oduševljava djecu koja i ako su zahtjevna, ovdje rado jedu. Kako je boravak u Termama Čatež usmjeren na polupansion, tijekom dana su svima otvoreni i restorani na Zimskoj termalnoj rivijeri- klasičan u kojem se poslužuje ručak kreiran za male i velike, ali i snack korner na koje je glavna zvijezda pica koju po želji možete kreirati i sami. Na ovom mjestu svakako isprobajte i popularnu Čatešku kremšnitu ali i jednu od najpopularnijih slastica ove godine- Dubai tortu s okusom Čateža.