'OVAKVI PSIHOPATI SU TRULEŽ NAŠEG DRUŠTVA': Nikolinu Pišek zgrozio gnjusan komentar pratiteljice o njenoj kćeri

Voditeljica Nikolina Pišek ponovno se našla na meti kritičara, no ovaj put iz neočekivanih razloga.

Naime, Nikolina je objavila nekoliko fotografija s kanjona rijeke Vrbas, gdje trenutno uživa s kćerima Unom Sofijom i Hanom. No, jedna pratiteljica imala je potrebu komentirati izgled njezine najmlađe kćeri, što se nimalo nije svidjelo Nikolini koja ju je odlučila javno prozvati, piše Story.

'Draga Jelena (Ironija i sarkazam, prevodim jer izgledate kao osoba kojoj prijevod treba) Meni je želja vidjeti vaš mozak, budući da imate potrebu komentirati jednu savršeno normanu i lijepu (a meni najljepšu na svijetu) djevojčicu od 8 godina. Na profilu njezine majke. Koju vas nitko nije tjerao pratiti. Ne sjećam se da sam vam zavrtala ruke iza leđa i čupala vam nokte tjerajući vas da me pratite. Ali vi to činite. Pritom mrzeći samu sebe zato što to činite. Koja vam je dijagnoza?', upitala ju je na kraju voditeljica.

Nakon njihovog okršaja u komentarima, Nikolina je njihovu prepirku odlučila nastaviti na Instagram storyju i pozvala pratitelje da dotičnu prijave i blokiraju na društvenoj mreži.

'I nemojte me molim vas, niti iz najbolje namjere ušutkavati i govoriti mi da se ne treba osvrtati. Ne. Ovakvi psihopati su trulež našeg društva koja na našem ignoriranju raste. Da zbog ove spodobe moja ili nečija djevojčica pomisli da nije dovoljno dobra? Da je nedostatna? Da se ozlijedi?... nastavite niz' napisala je Nikolina za kraj i na objavu stavila hashtag 'lov na jelene'.

Podsjetimo, lijepa voditeljica stariju kći Hanu dobila u vezi s voditeljem i novinarom Markom Cigojem, dok je drugu kćer dobila u braku s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem. Nikolina je jednom prilikom objasnila kako su Hana i njezina sestrica dobile imena.

'Moja starija kći Hana Leonarda također ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom kćeri bila sam malo neodlučna. Una mi se sviđalo još ranije jer sam odmah poslije prvog djeteta htjela dati to ime drugoj kćeri ako je budem imala', otkrila je svojedobno Nikolina.