Ovako su se nogometni velikani oprostili od Modrića: "Jedina stvar koja nadjačava moju tugu..."

Luka Modrić na kraju sezone odlazi iz Real Madrida. Nižu se reakcije na Modrićev odlazak.

Emotivno pismo Modriću uputio je Jude Bellingham.

"Jedina stvar koja nadjačava moju tugu u ovom trenutku jest zahvalnost što sam imao čast biti tvoj suigrač. Toliko predivnih uspomena s terena i izvan njega koje ću zauvijek čuvati. Tvoja magija nikad nije bila iznenađenje, i nema toga što se već nije reklo o tvojim nevjerojatnim postignućima - ali tvoja skromnost, otvorenost i vrijeme koje si posvetio svakome, bez obzira na okolnosti, potpuno su me oduševili. Ti si stalni podsjetnik na sve ono najljepše u nogometu.

Brate, od srca ti hvala za svaki pas (bio on vanjskim ili unutarnjim dijelom stopala), svaki dribling, svaki tunel i svaki udarac, ali još više za svaki razgovor, svaki zagrljaj, svaku zajedničku večeru i svaku tvoju mudru riječ i savjet. Sretno ti u svemu što slijedi tebi i tvojoj obitelji. Jako te volim! Nedostajat ćeš mi!

Madridisti, u subotu srušimo krov Bernabéua u čast našem kapetanu!"

Stigao je i komentar još jednog Modrićevog bivšeg suigrača i osvajača Zlatne lopte, Karima Benzeme. "Hvala ti, hvala ti puno. Kakav igrač. Broj 10 zauvijek."

Modrićevu objavu komentirao je i Cristiano Ronaldo: "Hvala na svemu, Luka! Bila mi je čast dijeliti tolike trenutke s tobom u klubu. Želim ti uspjeh u onome što ti slijedi."

