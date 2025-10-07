Ovako se Halid Bešlić posljednji put oglasio preko društvenih mreža

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminuo je legendarni pjevač Halid Bešlić u 72. godini života, nakon kratke, ali teške bolesti.

Na njegovom službenom Instagram profilu i dalje su vidljive najave koncerata zakazanih za 15. studenoga u Austriji, 22. studenoga u Italiji i 29. studenoga u Sloveniji, jer su se obožavatelji i suradnici do posljednjeg trenutka nadali njegovom oporavku i povratku na pozornicu.

Profil poznatog glazbenika preplavljen je objavama vezanima uz nastupe i glazbene projekte, dok je posljednja priča na njegovu Instagramu bila humanitarnog karaktera. U njoj je Halid pozivao pratitelje da pomognu jednom dječaku, uz poruku:

“Pomozimo Ninku da ima ljepši život!”