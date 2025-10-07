FOTO Prisjetili smo se Halidovog posljednjeg koncerta u Splitu. S njim je pjevao i Senijad Ibričić

Legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić, simbol sevdaha i izvođač koji je generacijama donosio emociju kroz svoje pjesme, preminuo je u utorak.

Posljednji veliki koncert u Splitu Bešlić je održao 2010. godine u Spaladium Areni, zajedno s grupom Crvena Jabuka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posljednji koncert u Splitu 2010.godine

Posljednji veliki koncert u Splitu Bešlić je održao 2010. godine u Spaladium Areni, zajedno s grupom Crvena Jabuka. Splitska publika s nestrpljenjem je iščekivala njegov povratak nakon 15 godina. Njegov samostalni koncert na Porat Open Airu bio je zakazan za 13. rujna ove godine, no zbog bolesti pjevača događaj je morao biti otkazan. Bešlićevi hitovi, prepuni ljubavi, čežnje i životnih priča, trebali su ponovno odjeknuti među splitskom publikom, ali nažalost to neće dočekati.

No, prisjetimo se velikog spektakla prije 15 godina u Spaladium Areni gdje se 14. svibnja, 2010. okupilo deset tisuća ljubitelja baščaršijskog štimunga koji su uživali u najvećim hitovima legendarnog glazbenika. Koncert je započeo pjesmom ”Dvadesete”, a svakim daljnjim hitom publiku je bacao u trans.

Taj je koncert posebno obilježio život tada petnaestogodišnje Karle Vuletić, učenice Grafičke škole iz Splita, koja je osvojila prvo mjesto na natjecanju „Pjevaj s Halidom“. Nagrada joj je bila nezaboravna – prilika da stane rame uz rame s legendarnim pjevačem i zapjeva pred tisućama ljudi u Spaladium Areni.

Ibričić pjevao s Halidom

Večer je dodatno začinio i nastup tadašnjeg Hajdukovog asa Senijada Ibričića, koji se Halidu pridružio na pozornici. Uz podršku suigrača s tribina, još je jednom proslavio Hajdukov trijumf u Kupu.

U publici i među gostima bilo je mnogo poznatih lica domaće scene među kojima su Vlatka Pokos, Joško Čagalj Jole i Alka Vuica.

U fotogaleriji pogledajte kako je izgledao koncert.