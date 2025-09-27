Close Menu

Ovako Poljud izgleda nakon bakljade na sjeveru. Ne vidi se prst pred nosom

Igra je prekinuta

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Rezultat je na poluvremenu 1:0 od 18. minute kada je Rebić nakon ubačaja Livaje glavom pucao i zatresao mrežu Posavca upisavši prvijenac.

hajduk lokomotiva foto roko 1
Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na drugoj poziciji prvenstvene tablice s osvojenih 13 bodova u sedam odigranih kola. U posljednjem susretu Bijeli su u srijedu s 4:1 pobijedili Koprivnicu u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a prethodno su u prvenstvu poraženi od Dinama na Poljudu rezultatom 2:0.

U 70. je minuti Torcida tradicionalno pripremila svoj pirotehnički arsenal, Sjever je pocrvenio od baklji, a onda i jedva vidio od dima. Dimna se zavjesa potom protegnula do zapada prema jugu, a igra je bila zaustavljena.

hajduk lokomotiva bakljada dim foto roko 1
