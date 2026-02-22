Ovako je sinoć izgledala zagrebačka Arena. Znate li tko je pjevao?

Spektakularnim koncertom u Areni Zagreb, pred tisućama obožavatelja, Peđa Jovanović održao je najveći samostalni koncert u dosadašnjoj karijeri i potvrdio status jednog od najtraženijih regionalnih izvođača.

Večer je otvorena impresivnim laser showom uz prve taktove hita "Cveće za nju", a publika je od samog početka bila na nogama.

"Dobra večer, dragi prijatelji. Hvala vam na ovako lijepom dočeku. Hvala vam na ljubavi koju mi pružate svih ovih godina. Čini mi se da ona samo raste, iz dana u dan, iz noći u noć, iz koncerta u koncert", poručio je Peđa na samom početku.

Na bogatom repertoaru našli su se njegovi najveći hitovi "Moja dama", "24/7", "Želja", "Mila" i brojni drugi, koje je publika pjevala uglas. Poseban dio večeri bio je posvećen obradama balada koje su obilježile razdoblje karantene 2020. godine, kada se proslavio interpretacijama najljepših regionalnih pjesama.

"Da mi je netko prije pet godina, dok sam u svojoj sobici snimao covere, rekao da ću jednog dana pjevati u Areni, ne bih mu vjerovao. Maštao sam o ovome. Ovo je kruna svega", priznao je, zahvalivši publici na podršci. "Dragi prijatelji, hvala vam što ste mi pomogli ostvariti moje snove. Siguran sam da ćemo se ovdje još puno puta družiti."

Glazbena gošća večeri bila je popularna Breskvica, s kojom je Peđa izveo njihov hit duet "Nemoguća ljubav".

"Molim vas da velikim pljeskom pozdravite moju gošću, dragu, pretalentiranu i prelijepu Anđelu Ignjatović Breskvicu", najavio ju je Peđa, nakon čega je uslijedio jedan od najglasnijih aplauza večeri.

Jedan od najposebnijih trenutaka koncerta bio je blok u kojem je Peđa zasvirao harmoniku, pokazavši još jednom svoju glazbenu svestranost i autentičnost, a emotivnu notu večeri dao je i gost iznenađenja Marko Milošević, koji je na pozornici recitirao stihove "Ja ću i dalje da ti pišem".

Nakon gotovo trosatnog audio-vizualnog spektakla, publika ga je omiljenog Peđu pozvala na bis.

"Ovu ću večer pamtiti cijeli život. Hvala, Zagreb", poručio je za kraj.

Koncert u Areni Zagreb predstavlja važnu prekretnicu u karijeri Peđe Jovanovića i potvrdu njegove snažne povezanosti s publikom u Hrvatskoj i regiji - večer u kojoj su se, kako su mnogi komentirali nakon koncerta, emocije i energija spojile u spektakl za pamćenje.