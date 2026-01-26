Ovako izgleda automobil nakon što ga je pijana djevojka (23) zabila u ogradu

U subotu, 24. siječnja, oko 23:30 sati u Kotoribi, Ulici kralja Tomislava, 23-godišnja vozačica osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka skrivila je prometnu nesreću pod utjecajem alkohola.

Vozačica se na ravnom dijelu prometnice nije kretala sredinom obilježene prometne trake. Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge djelomično je sišla izvan kolnika, prednjim dijelom udarila u uređaj za zatvaranje prometa, a stražnjim dijelom u labirint za kretanje pješaka.

Ozlijeđena je prevezena vozilom hitne medicinske pomoći u čakovečku bolnicu, gdje će se ozljede naknadno okvalificirati.

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozačica će biti kažnjena novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1.610 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.