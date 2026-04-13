Ovaj vikend Hajduk i Goricu na Poljudu gledalo je više ljudi nego sve ostale klubove u SHNL-u zajedno

U 29. kolu SuperSport HNL-a na stadionima je ukupno zabilježeno 25.556 gledatelja, što daje prosjek od 5.111 po utakmici. Najveća posjeta ponovno je viđena na Poljudu, gdje je Hajdukovu pobjedu protiv Gorice pratilo 14.758 navijača, uvjerljivo najviše od svih susreta ovoga kola.

S druge strane, najmanje gledatelja okupio je dvoboj Lokomotive i Istre 1961, koji su pratila svega 240 gledatelja.

Poljud daleko ispred svih

Najveći interes publike, očekivano, izazvao je susret Hajduka i Gorice. Bijeli su pred svojim navijačima upisali minimalnu, ali vrijednu pobjedu 1:0. Podsjetimo, ovogodišnji SHNL praktički je riješen i Hajduk gotovo više nema nikakve šanse stići Dinamo, no bez obzira na to, utakmicu protiv Gorice gledalo je više ljudi nego sve ostale susrete ovoga kola zajedno.

Drugu najveću posjetu imala je utakmica Rijeke i Osijeka na Rujevici, koju je pratilo 4.919 gledatelja. No domaći navijači nisu imali previše razloga za zadovoljstvo jer je Osijek odnio sva tri boda pobjedom 2:0.

U Vukovaru je susret Vukovara 1991 i Dinama gledalo 3.943 gledatelja, a zagrebačka momčad opravdala je ulogu favorita uvjerljivom pobjedom 4:1. Varaždin je pred 1.696 gledatelja svladao Slaven Belupo 2:1 i tako stigao do važnih bodova u završnici prvenstva. Najskromnija posjeta kola viđena je na susretu Lokomotive i Istre 1961, gdje je domaćin slavio 2:0 pred tek 240 gledatelja.

Rezultati 29. kola

U pet odigranih susreta postignuti su sljedeći rezultati:

Lokomotiva je pobijedila Istru 1961 s 2:0, Varaždin je bio bolji od Slaven Belupa 2:1, Osijek je na gostovanju svladao Rijeku 2:0, Hajduk je minimalno pobijedio Goricu 1:0, dok je Dinamo u gostima nadigrao Vukovar 1991 rezultatom 4:1.

Pregled posjete

Posjećenost po utakmicama izgledala je ovako: Lokomotiva – Istra 1961: 240 gledatelja, Rijeka – Osijek: 4.919, Varaždin – Slaven Belupo: 1.696, Hajduk – Gorica: 14.758 te Vukovar 1991 – Dinamo: 3.943 gledatelja. Ukupno je, dakle, 29. kolo SHNL-a donijelo 25.556 gledatelja, uz prosjek od 5.111 po utakmici.