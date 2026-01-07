Ovaj video pogledalo je više od milijun ljudi: "Neka djevojka se razbila ispred mene"

Na TikToku se posljednjih dana proširio video koji je u kratkom roku prikupio više od milijun pregleda. U snimci mlada djevojka nailazi na neobičan otisak u snijegu koji oblikom podsjeća na ljudsku siluetu, što je potakne na smijeh i snimanje. Dok kamerom bilježi prizor, komentira kako je navodno vidjela djevojku koja se „potpuno razbila“ te se pita gledaju li ljudi uopće kuda hodaju ili samo posvuda padaju.

Video poprima neočekivan obrat na samom kraju, kada autorica snimke okrene kameru prema sebi. S licem i kaputom prekrivenim snijegom otkriva da je upravo ona osoba koja je ostavila spomenuti otisak, čime je dodatno nasmijala gledatelje i dala do znanja da je cijela situacija bila autoironična šala.

Iako je većina korisnika TikToka video doživjela kao bezazlenu i duhovitu zimsku anegdotu, u komentarima su se pojavile i reakcije drukčijeg tona. Neki su upozorili da padovi mogu biti opasni i da se u takvim situacijama netko može ozbiljno ozlijediti. Čini se da nisu svi shvatili foru.