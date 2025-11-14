Ovaj trenutak dugo se čekao u Saloni: Vraćen sarkofag star 1.600 godina!

Na jednom od najvrjednijih starokršćanskih lokaliteta na istočnom Jadranu – Manastirinama u Saloni – ovih je dana završen još jedan ciklus arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih radova. Arheološki muzej u Splitu objavio je da se i ove sezone nastavilo s revizijskim istraživanjima, ali i ključnim zahvatima na očuvanju arhitekture ovog iznimno slojevitog lokaliteta.

Nova istraživačka sonda otkrila statička oštećenja

Ovogodišnji radovi bili su prvenstveno usmjereni na unutrašnju stranu zapadnog zida transepta bazilike, gdje je otvorena nova sonda kako bi se utvrdilo stanje temelja i procijenila statička stabilnost građevine. Tijekom istraživanja uočena su oštećenja kritičnih dijelova zida, koja su odmah sanirana postavljanjem zaštitnih podzidova.

Arheolozi naglašavaju da je riječ o nužnim zahvatima kako bi se spriječilo daljnje urušavanje te osigurala dugoročna stabilnost ostataka bazilike, jednoga od najvažnijih sakralnih objekata rane kršćanske Salone.

Povratak važnog ranokršćanskog artefakta

Posebno značajan trenutak ovogodišnje kampanje bio je povratak sarkofaga korepiskopa Eugrafa (4./5. stoljeće) na njegov izvorni položaj u sjeveroistočnom kutu transepta. Ovaj sarkofag, sastavljen od sanduka s natpisom i oštećenog poklopca, jedan je od ključnih nalaza za razumijevanje crkvene hijerarhije rane Salone te razvoja salonitanske biskupije.

Njegov povratak predstavlja važan korak u cjelovitijoj prezentaciji lokaliteta i valorizaciji ranokršćanskih struktura na Manastirinama.

Arheološki muzej ističe kako Manastirine iz godine u godinu otkrivaju slojeve i detalje koji upotpunjuju sliku o ranoj kršćanskoj povijesti Salone, ali i potvrđuju koliko je ovaj lokalitet zahtjevan za istraživanje i konzervaciju.

Ovogodišnja kampanja još jednom je potvrdila da svaki novi zahvat donosi važne uvide, bilo da se radi o konstrukcijskoj stabilizaciji, daljnjem istraživanju ili interpretacijskoj obnovi prostora.

Modernizacija lokaliteta: nove table i proširena stvarnost

Kako bi se Manastirine učinile još pristupačnijima posjetiteljima, uvedene su i nove informativne table, a u tijeku je i razvoj projekta proširene stvarnosti koji bi posjetiteljima omogućio interaktivno upoznavanje salonitanskih lokaliteta.

Cilj je omogućiti moderno, edukativno i vizualno bogato iskustvo koje će povezati povijest, arheologiju i suvremenu tehnologiju.

Projekt je sufinanciran proračunskim sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, i to u sklopu Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma za 2025. godinu.

Iz Muzeja najavljuju kako su u pripremi nove istraživačke i konzervatorske aktivnosti kojima je zajednički cilj očuvanje i prezentacija ove iznimno vrijedne kulturno-povijesne baštine.