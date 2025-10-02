Ovaj sudac će prvi put suditi Bijelima u subotu

Hrvatski nogometni savez objavio je sudačke delegacije za 9. kolo SuperSport HNL-a.

Dvoboj Vukovara i Hajduka, koji će se igrati u subotu u Vinkovcima, povjeren je 29-godišnjem Antoniju Melnjaku iz Rijeke. Uz njega će na terenu biti pomoćnici Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Svetog Ivana Zeline, dok će ulogu četvrtog suca preuzeti Osječanin Dario Bel.

VAR sobu vodit će iskusni Mario Zebec iz Cestice, a njegov pomoćnik bit će Riječanin Luka Pajić.

Melnjak je u tekućoj sezoni već sudio dvije prvoligaške utakmice – Lokomotiva – Gorica (1:3) te Lokomotiva – Varaždin – no zanimljivo je da mu ovo neće biti samo premijera u Vinkovcima, već i prva utakmica u kojoj će dijeliti pravdu splitskom Hajduku.