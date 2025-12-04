Ovaj recept za sarme star je 70 godina i ponovno je hit

Trebate li dodati jaje u nadjev ili ne? Dok neki tvrde da je jaje važan sastojak jer povezuje smjesu i daje joj punoću okusa, drugi se ne slažu. I ta rasprava o jajima u sarmi traje godinama, diljem Balkana.

Kada je riječ o sarmi i kontroverznom jaju, radiosarajevo.ba piše da je ono dodano u smjesu prije 70 godina. Na pitanje čemu služi jaje, odgovaraju da upravo taj sastojak jamči sočnu i kompaktnu smjesu koja se neće raspasti nakon dugog kuhanja.

U tom kontekstu navode i onaj stari recept jednog jugoslavenskog kuhara, koji ponovno postaje hit - mnogi tvrde da sarma prema njemu uvijek ispada savršena i da ćete se, jednom kada je probate, uvijek vraćati. Pa, evo ga…

Sastojci

600 g mljevenog mesa

20 većih listova kiselog kupusa

100 g crvenog luka

2 češnja češnjaka

malo ljute papričice

peršin

1 jaje

200 g riže

sol po želji

300 g sitno nasjeckanog kiselog kupusa

100 g suhog mesa

Za umak

100 g masti

200 g brašna

prstohvat šećera

1–2 ljute papričice

oko 200 g umaka od rajčice

Priprema

Odvojite listove kupusa i uklonite korijen na listu. Pripremite smjesu tako da mljevenom mesu dodate sitno nasjeckani crveni i češnjak luk, peršin, papriku, sol, jaje i kuhanu, ocijeđenu rižu. Sve dobro promiješajte i rasporedite po listovima kupusa, pa zarolajte sarme. Na dno širokog lonca stavite malo nasjeckanog kiselog kupusa, pa poredajte kriške i između njih umetnite suho meso. Prekrijte ostatkom kupusa, zalijte vodom ili temeljcem, poklopite i pustite da lagano krčka. Kad su sarme napola kuhane, dodajte umak i nastavite polako kuhati nekoliko sati, dok sve potpuno ne omekša i okusi se ne sjedine.

Za umak popržite brašno, dodajte crvenu papriku, umak od rajčice (po potrebi razrijeđen), ljutu papričicu i malo juhe iz lonca. Posolite i lagano zasladite kako biste uravnotežili kiselost rajčica. Prelijte tim umakom sarmu i nastavite kuhati.

Ovaj stari recept naglašava da se sarma mora polako kuhati, na laganoj vatri, satima. Upravo to donosi tu mekoću i miris koji izaziva nostalgiju.